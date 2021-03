UD-direktør hadde hemmelig kontakt med Rolls-Royce

En fagdirektør i Utenriksdepartementet kontaktet selv Rolls-Royce for å si at salget av Bergen Engines til TMH International neppe kunne stanses med norsk lov. Utenriksministeren sier at ingen i departementsledelsen visste om kontakten.

Bergens Tidende/E24 har fått innsyn i en samtale mellom Utenriksdepartementets fagdirektør for eksportkontroll og en Rolls-Royce-topp på Facebook-tjenesten Messenger.

Der kommer det frem at fagdirektøren ved to anledninger varslet Rolls-Royce om at salget av Bergen Engines til TMH International neppe kunne stanses med norsk lov.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier til BT/E24 at hun først på fredag ble kjent med at Messenger-meldingene fantes.

Avisene skriver at kontakten dreier seg om et 60-talls meldinger over et tidsrom på tre måneder. Hos BT/E24 fremgår det også at UD-fagdirektøren og Rolls-Royce-toppen er gamle kjente.

Det var gjennom den samme fagdirektøren at norske myndigheter ble varslet om det planlagte salget til russerne.

Søreide sier til BT/E24 at meldingene ikke representerer norske myndigheters eller regjeringens holdning til prosessen, og omtaler dem som «relativt uformell og personlig kontakt med den som er eksportkontrollansvarlig i Rolls-Royce».

Hun sier videre at det er arkivverdig informasjon i meldingene, og at de skulle vært journalført.

– I UD skjerper vi nå inn rutinene og setter i verk nødvendige tiltak på det.