Britney Spears åpner opp om dokumentaren: – Jeg gråt i to uker

Popstjerna uttaler seg for første gang om dokumentaren som satt fyr på internett.

Dokumentarfilmen «Framing Britney Spears» kom ut i februar, og ble umiddelbart en snakkis. Den New York Times-produserte filmen tar for seg artistens psykiske helse, hennes forhold til media og ikke minst det kontroversielle vergemålet som har preget popstjernas liv de siste 13 årene.

Spears medvirker ikke selv i dokumentaren, som benytter seg av arkivfoto og intervju med personer med kjennskap til popdronningen. Hun har også unngått å kommentere innholdet i dokumentaren, frem til nå.

Flau over fremstillingen

I et lengre Instagram-innlegg innrømmer Spears at hun ikke klarte å se hele dokumentaren.

– Jeg så ikke dokumentaren, men ut fra hva jeg så, ble jeg flau over hvordan de fremstilte meg, skriver Spears.

– Jeg gråt i to uker og ja... noen ganger gråter jeg fremdeles, fortsetter 39-åringen.

Sammen med uttalelsen publiserte Spears en video hvor hun danser til Aerosmith-låta «Crazy». Artisten sier hun danser til bandet «hver eneste natt for å føle meg vill, menneskelig og i live».

– Livet mitt har alltid vært fullt av spekulasjoner, overvåket og dømt, fortsetter Spears, og legger til at dansing gjør henne lykkelig.

Kontroversielt vergemål

Faren Jamie Spears har hatt rollen som verge siden 2007, da datteren hadde et svært offentlig sammenbrudd hvor hun blant annet barberte hodet foran paparazzi-fotografer.

Kort tid etter mistet hun foreldreretten til sine to sønner, som hun har med Kevin Federline.

Vergeforholdet Spears' far fikk innebærer blant annet at han har kontroll over hennes økonomi.

– Håper det tar slutt

I starten av mars sa faren, via sin advokat Vivian Lee Thoreen, at han håper vergemålet til ta slutt.

– Det er ingenting jeg ønsker mer enn at Britney ikke skal trenge vergemålet. Om det skal være et vergemål eller ikke, er opp til Britney. Dersom hun ønsker å avslutte det, står hun fritt til å legge inn en begjæring om det, sa han ifølge CNN.

En høring i saken er satt til 27. april.