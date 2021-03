Gjenopptar «Apprentice»-søksmål mot Donald Trump

I over et år har Donald Trump klart å utsette søksmålet fra den tidligere realitydeltakeren. Nå snur lykken for eks-presidenten.

Den tidligere «Apprentice»-deltakeren Summer Zervos fikk tirsdag medhold i saken, og søksmålet om ærekrenkelse gjenopptas.

Donald Trump har siden januar i fjor lyktes med å hindre saken fra å komme opp i retten, ved argumentere for at statlige domstoler ikke kan forfølge en sittende president.

Nå som Trump ikke lenger befinner seg i Det hvite hus, er ikke dette argumentet lenger gyldig.

– Anken bør avvises, og denne saken bør åpnes for videre prosedyre, slår domstolen fast ifølge Washington Post.

Overgrepsanklage

Zervos har tidligere anklaget presidenten for overgrep, en hendelse som skal ha funnet sted i 2007. Den tidligere realitydeltakeren hevder at Trump ved flere anledninger skal ha kysset henne på munnen og tatt henne på brystet.

Trump nektet for anklagene, og kalte Zervos en løgner med økonomiske motiv. Dette fikk realitydeltakeren til å saksøke Trump for ærekrenkelser. Zervos har tidligere uttalt at hun ønsker at Trump skal vitne under rettssaken.

– Nå som den anklagede er en sivil borger, har han ingen unnskyldning for å utsette rettferdigheten Zervos krever. Vi ser frem til å komme tilbake til rettslokalene og bevise hennes anklager, sier Zervos sin advokat til CNN.

Søksmålene står i kø

Søksmålet er et av mange som venter Trump nå som han ikke lenger er beskyttet av presidentembetet. Også forfatteren E. Jean Carroll har saksøkt eks-presidenten for ærekrenkelser, etter at hun i 2019 anklaget ham for voldtekt på 90-tallet.

Trump og hans familiebedrift er også under etterforskning av statsadvokaten i New York. I tillegg etterforsker både myndighetene i Georgia og Washington, D.C. republikanernes forsøk på å omgjøre resultatet av fjorårets presidentvalg.