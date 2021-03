Bidens hund involvert i ny bite-episode

For andre gang på én måned har president Joe Bidens hund Major bitt en ansatt i Det hvite hus.

Bite-offeret, en gartner i Det hvite hus, krevde medisinsk tilsyn etter hendelsen, skriver CNN.

Hendelsen skjedde på plenen utenfor presidentboligen mandag ettermiddag. Gartneren var på jobb, men ble tvunget til å avbryte arbeidet for å få tilsyn av det medisinske apparatet ved Det hvite hus.

Jill Bidens pressesekretær Michael LaRosa sier til CNN at Major «fremdeles tilpasser seg sine nye omgivelser».

– Ja, Major bet noen da han gikk på tur. For å være helt på den sikre siden, fikk personen medisinsk tilsyn før han returnerte til arbeid uten skader, forteller LaRosa.

Hendelsen fant sted på plenen utenfor Det hvite hus, hvor Major ofte går tur. Foto: Jim Watson/AFP

Den ansatte jobber for National Park Service, som ikke ønsker å kommentere hendelsen.

Får trening

Den tre år gamle schæferen Major ble adoptert av Biden-familien i 2018, og har de siste ukene fått ekstra opplæring etter at han bet en ansatt i starten av måneden.

– Du går rundt et hjørne, og der er det to personer du aldri har sett før. Da forsøker Major å beskytte deg, forklarte Biden i et intervju med ABC News.

– Men han er en skjønn hund. 85 prosent av folkene der elsker ham, alt han gjør er å slikke på dem og logre med halen. Men jeg innser at enkelte folk, forståelig nok, er redd for hunder, sa presidenten.

Historisk hund

8. mars angrep Major en sikkerhetsansatt i Det hvite hus. Pressesekretær Jen Psaki forklarte den gang at hunden fortsatt ikke var trygg på sine nye omgivelser.

– På mandag ble familiens yngste hund, Major, overrasket av en ukjent person og reagerte på en måte som førte til at vedkommende ble lettere skadet, sier pressesekretæren.

Den ansatte ble behandlet av Det hvite hus sitt legeteam, og hadde ikke behov for ytterligere hjelp.

Major ble adoptert fra et omplasseringshjem i Delaware i 2018, og er dermed den første omplasseringshunden som noensinne har hatt fast adresse i Det hvite hus.