«Sjefen» Thorsby hylles: – Nå fikk jeg vist hvem jeg er

– Det var et tema på spillermøte at «snille gutter vinner ikke de kampene her». Kanskje må vi stille større krav til hverandre, sa Ståle Solbakken etter nederlaget mot Tyrkia.

Han etterlyste mer kynisme og tøffhet fra spillerne sine før Montenegro-kampen.

De kravene tok Morten Thorsby på alvor. Sampdoria-spilleren fikk muligheten fra start etter å ha vært ubenyttet i kampene mot Gibraltar og Tyrkia.

Lysluggen var en hodepine for Montenegro-spillerne. Bortimot hver eneste gang de fikk ballen rundt midtsirkelen var Thorsby på dem som en klegg.

Han taklet, løp og var den krigeren Ståle Solbakken hadde etterlyst før kampen.

– Jeg synes Thorsby har tilført laget noe, sa tidligere landslagssjef og nåværende Rosenborg-trener Åge Hareide i TV 2s sending.

– Jeg var skuffet over å ikke få starte de første kampene. Men en del av det å være profesjonell er å bruke det som motivasjon. Jeg har spilt noen kamper for Norge nå, og føler vel egentlig ikke at jeg har fått vist hvilken type spiller jeg er. Det føler jeg at jeg klarte i dag, sier Thorsby til TV 2.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Han kom inne med noe av det vi savnet

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen var strålende fornøyd med det Morten Thorsby viste i sin femte landskamp.

– Han kom inn med noe av det vi savnet litt i den forrige matchen. Det var trøkk fra start, og han satte rett og slett standarden med kulturen og tøffheten vi trenger. Vi trenger en sjef på midten, og han viste seg som en sjef. Han tok ut dybde og ryddet opp foran forsvaret, og det trenger forsvaret vårt, sa Gulbrandsen før hun fortsatte å hylle Thorsby:

– I tillegg kan han variere spillet. Det er mange som står og balltriller – mye på tvers, men Thorsby viser at han kan slå hurtig i angrep. Det er viktig for å bryte opp spillet, ikke bare trille og trille, sier TV 2s fotballekspert.

– Dette var akkurat det Norges midtbane trengte

I skadefraværet til Sander Berge og Mathias Normann har Ståle Solbakken forsøkt flere forskjellige spillere. Thorsby er trolig den som forlater landslagssamlingen med best følelse av dem.

– Jeg synes jeg fikk vist hvem jeg er som spiller. Jeg kom greit inn i kampen og fikk fullført på min måte.

– Burde du startet de forrige kampene?

– Det er selvfølgelig Ståle sitt valg. Vi har mange gode spillere, men jeg føler at jeg la inn en god søknad for spilletid i dag. Jeg må bare fortsette å levere varene i Italia fremover, sier Thorsby til TV 2.

Lysluggen ble også kåret til banens beste av TV 2s seere da han stakk av med hele 42,5 prosent av stemmene. TV 2s fotballekspert ga Thorsby syv av ti på spillerbørsen med følgende kommentar:

«Taklet så det luktet svidd fra første minutt, og i førsteomgang får han virkelig vist seg frem. Thorsby ga den norske midtbanen langt mer energi, løpskraft og duellkraft. Dette var akkurat det Norge sin midtbane trengte i denne kampen, og Thorsby var sammen med Sørloth de beste på banen i Montenegro.»