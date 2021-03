Slik spilte månen en viktig rolle i at skipet endelig rikket seg

Mandag ble skipe Ever Given, som har stått på tvers i Suezkanalen, endelig trukket løs, etter å ha blokkert en av verdens viktigste fraktårer i nesten en uke.

Skipet havnet på tvers i kanalen i forrige uke. Siden har flere hundre tankskip stått i kø og ventet på at kanalen skulle bli åpnet igjen.

Frakt av varer gjennom Suezkanalen står for en betydelig andel av verdenshandelen. Om skip ikke kan reise gjennom kanalen, må de ta den lange veien rundt hele Afrika.

En stor flåte slepebåter jobbet i flere dager med å slepe skipet fra grunnen, og mandag kom endelig gjennombruddet. Men det hadde det kanskje ikke gjort uten hjelp fra en ukjent helt – nemlig månen.

Søndag var det nemlig supermåne, noe som gjorde at tidevannet stod 46 centimeter høyere enn vanlig, noe som ifølge NASA gjorde prosessen med å rette opp og få løs skipet enklere.

I løpet av et vanlig år har vi 12 eller 13 fullmåner, men bare mellom seks og åtte av disse fører til like høyt tidevann som man så mandag. Dette er fordi jorden er nærmest månen under disse månen, ifølge CNN.

– Det er ikke uvanlig at tidevannet er 30 centimeter høyere enn når månen står lenger unna jorda, sier kanalens meteorolog Judson Jones.

– Det er ikke tvil om at tidevannet var en del av strategien for å få løst et så massivt skip.

Disse seks til åtte månene kalles supermåner, fordi de oppleves som større og lysere på himmelen. Denne månedens supermåne var årets første, og forventes å være 2021 fjerde lyseste.

På engelsk kalles supermånen i mars for «worm moon», eller «ormemånen», fordi innfødte stammer sør i USA kalte den for det.