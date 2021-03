Sørloth holdt liv i VM-håpet

Montenegro – Norge 0–1 (0–1)

Etter tapet mot Tyrkia var Ståle Solbakken og Norge desperate etter tre poeng mot Montenegro.

Som mot Tyrkia fikk Norge trille ball, mens motstanderen lå kompakt og ventet på kontringer.

Erling Braut Haaland måtte igjen gå målløs av banen. Heldigvis for landslaget dukket spissmakker Alexander Sørloth opp da Mohamed Elyonoussi serverte ham etter et nydelig forarbeid.

– Vi er med igjen nå. Vi hadde kniven på strupen og fikk en veldig boost i dag. Vi burde vunnet mer, men nå er fokuset at vi tok tre poeng og det er deilig, sier Alexander Sørloth.

Mye gikk Norges vei tirsdag. Mens de selv tok tre viktige poeng mot Montenegro, avga Tyrkia poeng mot Latvia.

– Det var mye frem og tilbake. Det er en lettelse å vinne denne kampen, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

Den følelsen deler han med landslagets kaptein, Martin Ødegaard.

– Dette var deilig. Vi trengte denne her og det var meget god stemning i garderoben etter kamp. Vi har god kontroll i første omgang, men etter pause ble det litt kaotisk. Alt kan skje i denne gruppen nå, sier Arsenal-spilleren som tross tre meget viktige poeng er noe selvkritisk til sin egen rolle i kampen.

– Jeg skulle gjerne ha preget kampen mer for min egen del, men det ble seier og da er jeg veldig fornøyd.

Se sammendraget fra kampen videovinduet øverst!

– Det har vært en skikkelig vanskelig og intens uke

Da landslaget møttes i Marbella for litt over én uke siden var det Ståle Solbakkens første møte med spillerne.

På syv dager har de spilt tre kamper.

– Det har vært en skikkelig vanskelig og intens uke. Det er et nytt trenerteam som aldri har hilst på spillerne før vi kom hit. Man skal ha tre kamper på syv dager, sa Solbakken og innrømmet at tiden til forberedelser før kampene hadde vært minimal.

Ny trener betyr som regel nye ideer. Noe Solbakken ser har påvirket flere av spillerne.

– Noen spillere har det blitt mye nytt for, noen kanskje for mye. Det er nok noen som har vært stresset i hodet på grunn av det, sier landslagssjefen.

Solbakken sa også at han var overrasket over at ideene hans var så uvante for spillerne da trenerteamet presenterte dem.

– Er du overrasket over at tankene dine var så uvante for spillerne?

– Det er mange ting her som jeg tenkte.. Det er overhodet ikke noe kritikk av forrige regime, slik at det er sagt. Men mye av det jeg presenterte hadde ikke spillerne vært borti før, og det var overraskende for dem. Det overrasket meg litt, sier Solbakken til TV 2.

Da dommeren blåste av kampen stormet landslagssjefen ut på banen.

JUBEL: Ståle Solbakken slapp fri alle følelser da seieren var et faktum. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Artisteri!

Norge tok fullstendig kontroll over kampen fra start, men et lavtliggende Montenegro gjorde det vanskelig for Norge å skape sjanser.

Det skulle gå 33 minutter før den fortjente nettkjenningen kom.

Mohamed Elyounoussi viste frem både fart og teknikk da han stormet mot dødlinjen. Celtic-spilleren fikk løftet blikket og la ballen inn foran mål. Der kom Alexander Sørloth stormende og kunne enkelt sette ballen i mål.

– Han må dele den med Moi. Det han gjør i forkant der er artisteri, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

– Det er fantastisk av Moi. Det er bare å ta av seg hatten for det han gjør der, sier Alexander Sørloth til TV 2 etter kampen.

Se målet her:

Krigeomgang

Montenegro kom ut til andreomgang med en helt annen intensitet. Fire minutter ut i omgangen fikk hjemmelaget deres første store sjanse. Lagets store stjerne, Stevan Jovetic, steg til værs og headet mot Norges mål.

En strålende redning fra Rune Almenning Jarstein sørget for at Norge beholdt ledelsen. Presset fra Montenegro sørget for at det var nordmennene som fikk muligheten til å gå på kontringer.

60 minutter var spilt da Erling Braut Haaland fikk muligheten til å score sitt første mål under Ståle Solbakken. Sørloth stakk på et løp bak hjemmelagets forsvarsrekke og spilte Haaland fri på kanten. Jærbuen fikk dessverre ikke fulltreff da han hamret til ballen.

Det ble ingen flere mål i kampen. Dermed tok Ståle Solbakken og landslagsspillerne tre viktige poeng. Men kampens store spiller må de klare seg uten i kampen mot Nederland.

– Jeg synes det er veldig rart at jeg får gult kort. Det er veldig beklagelig, sier Sørloth som må stå over Nederland-kampen i høst grunnet for mange gule kort.

– Nederland på Ullevaal, forhåpentligvis uten ansiktsmasker og fulle tribuner, da kan alt skje, sier Ståle Solbakken til TV 2.

De andre resultatene i Norges gruppe:

Tyrkia – Lativa 3–3

Gibraltar – Nederland 0–7