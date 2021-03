Slik vurderes de norske spillerne etter Montenegro-kampen

Se sammendrag øverst!

Montenegro-Norge 0-1

Tirsdagens kamp mot Montenegro i VM-kvalifiseringen var av det svært viktige slaget.

Og etter Aleksander Sørloths scoring i 1. omgang kunne det norske laget juble for 1-0-seier i Podgorica.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har satt børs på de norske spillerne etter oppgjøret.

Skuffet over Ødegaard og Braut Haaland

Til tross for en ekstremt viktig norsk seier er det nok en gang de to store profilene som får færrest poeng på børsen.

– Jeg har i landskampene den siste uken savnet den Martin Ødegaard som er frekk, direkte og som er villig til å ta risiko. Norges kaptein skal være den store kreative kraften i dette laget, men det har vi sett fint lite til den siste uken, er Mathisens dom over kaptein Martin Ødegaard som får en 3er.

– Verdens heteste spiss har denne uken vært meget skuffende med flagget på brystet. I kveld er han nok en gang lite involvert, og de gangene han får muligheten foran mål ender ballen alle andre steder enn der den pleier å ende for Braut Haaland. Det gledelige med angrepet til Norge den siste uka er at Sørloth har vært meget god, og når Braut Haaland finner tilbake sitt normale nivå i de neste landskampene har Solbakken et meget giftig spisspar, er dommen over Erling Braut Haaland som gis en 4er.

Best på børsen etter 1-0-seieren er Alexander Sørloth og Morten Thorsby, som begge får 7ere. Les hele vurderingen under.

Enig med Mathisen? Del ut dine egne tall her.

