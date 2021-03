Tidligere rektor tiltalt for å ha bestilt nettovergrep på barn

En tidligere rektor i 50-årene er i Rana tingrett tiltalt for å ha bestilt og betalt for seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge tiltalen fikk mannen barn under 16 år til å ha seksuell omgang med seg selv eller andre. Det skal ha skjedd ved at han overfor noen som var nær barnet ba om at slik handlinger ble utført og deretter betalt for å følge handlingene direkte over internett, skriver Rana Blad.

Hendelsene skal ha funnet sted da mannen arbeidet som rektor på en skole i Nordland.

Den tidligere rektoren står også tiltalt for anskaffelse og besittelse av bilder som seksualiserer barn.

Mannen ble siktet for handlingene i slutten av 2019. Forsvarer Tore Haug regner med at hans klient vil få en høy strafferabatt fordi det har tatt så lang tid før saken nå kommer opp for retten.

– Dette er en gammel sak som burde vært avgjort for lenge siden. Her nytter det heller ikke å skylde på at det har tatt lang tid som en følge av koronasituasjonen, sier han.

Saken kommer opp for Rana tingrett i løpet av juni. Det er satt av én dag til rettssaken.

(©NTB)