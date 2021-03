Mange vil teste seg: – Nærmer seg maksgrensen

Høyt smittetrykk gjør at kapasiteten for å teste og smittespore nærmer seg sprengt, ifølge Helsedirektoratet.

Flere kommuner melder om hardt presset kapasitet på koronatesting fordi hyttefolk vil ta prøven der.

Helsedepartementet og Helsedirektoratet ber folk om dra hjem for å teste seg, for å avlaste kommunen de besøker.

– Når mange har ferie, blir typiske kommuner som ikke har mange fastboende mer belastet i helsetjenesten sin, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Høyt smittetrykk flere steder i landet gjør at flere trenger testing. Dermed blir kapasiteten for testing og smittesporing satt under et høyt press.

– Kapasiteten til å teste og smittespore nærmer seg maksgrensen i hele Oslo og Viken, og mange andre steder som har høyt smittenivå, sier Nakstad.

– Det er ikke overraskende at det nærmer seg også den kapasitetesgrensen på steder som har hatt mindre smitte, men som nå får flere gjester i påsken. Dette er en utfordring i store deler av landet nå, fortsetter han.

– Ekspoloderte

Tirsdag varslet hyttekommunen Røros at testkapasiteten er sprengt. Årsaken er at tilreisende velger å teste seg der, i stedet for i hjemkommunen.

I løpet av pandemien har den lille trøndelagskommunen med 5.500 innbyggere hatt totalt fem bekreftede smittetilfeller, ifølge NTB.

– Det eksploderte mandag med mange flere som skulle teste seg enn det vi er rustet for. Det var bare ti prosent av de vi testet som var lokale fra vår kommune, sa kommuneoverlege Anna Lajla Westerfjell Kalstad Kalstad til TV 2 tidligere tirsdag.

Også i Kragerø er testkapasiteten sprengt. Derfor avviser nå kommunen hytteeiere som ringer og ber om koronatest, skriver Kragerø Blad Vestmar.

Kan utsette testing

Nakstad i Helsedirektoratet sier at den eneste måten å lette på presset for testing og smittesporing, er å få ned smittetallene i hele landet.

Han sier at kommuner som erfaringsvis har mange besøkende i ferier, vanligvis har opplegg for å kunne skalere opp kapasiteten.

– Hva bør man gjøre hvis man blir oppringt av smittesporingsteamet i hjemkommunen?

– Da bør man diskutere med teamet om hvordan man skal gjøre det, sier Nakstad og skisserer hvordan man løse en eventuell floke:

– Hvis man allerede er et sted man kan være i karantene, kan man i utgangspunktet fortsette karantenen og teste seg på et litt senere tidspunkt, sier han.

– Flater ut

Selv om smittetrykket nå er høyt en rekke steder, ser de strenge tiltakene ut til å ha effekt.

Det siste døgnet er det registrert 989 koronasmittede i Norge. Det er 308 flere enn dagen før, men 107 færre enn samme dag i forrige uke.

– Det ut til at smitten har flatet ut i hele Norge den siste uka. Det er fortsatt store forskjeller mellom kommunene. Trenden er likevel at det flater ut. Det er godt å se, sier Nakstad.

Han sier at det er først neste uke vi får vite hvordan smittetrykket egentlig er.

– Det blir vanskelig å spå hvor mye kontakt folk har med hverandre når de har fri. Vi har sett fra tidligere ferier at mange har en del kontakt, særlig yngre mennesker. Mange utsetter også testing til de er tilbake i hverdagen, sier Nakstad.