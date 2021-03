Brann i ungdomsskole – politiet leter etter tenåringer som løp fra stedet

Politiet fikk meldinger om en brann i Bugården ungdomsskole i Sandefjord like før klokken 16 tirsdag.

På Twitter skriver de at det brenner i en vegg, og at det er mye røyk i området.

Vitner har opplyst at tre til fire gutter løp fra stedet like etter at brannen brøt ut. Politiet leter nå etter disse guttene.

– De sees i sammenheng med brannen, og vi vil komme i kontakt med disse, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Klokken 16.25 er brannen under kontroll. Politiet opplyser at det ser ut som brannen er påtent.