Skuespilleren overrasker med gladnyhet på forsiden av «W Magazine»

Skuespilleren har frem til nå holdt graviditeten skjult for offentligheten. Derfor var det en stor overraskelse da hun dukket opp på forsiden av motemagasinet «W Magazine» med en stor, rund mage.

I den samme bildeserien poserer skuespillerne Elle Fanning (22) og Rashida Jonas (45), som også er gravide. Bildene er tatt av Zoë Ghertner i Beverly Hills.

LOS ANGELES: Her poserer Kirsten Dunst sammen med skuespiller-kjæresten Jesse Plemons. Foto: Matt Winkelmeyer

Fra før av har Dunst og Jesse Plemons (32) den to år gamle sønnen Ennis.

I september åpnet paret opp om forholdet deres i «The New York Times». De avslørte at de fikk et godt øye til hverandre på settet til TV-serien «Fargo» i 2016. Et og et halvt år senere begynte de å date.

– Jeg visste at hun kom til å være i livet mitt i lang tid, sa Plemons.

I intervjuet fortalte de at de fikk et nært bånd under innspillingen da de var våkne sent om nettene for å øve inn replikker. De hadde begge høy arbeidsmoral etter mange år som skuespillere i Hollywood.

– Vi ler mye av at vi begge har vært barneskuespillere og at vi begge har klart oss ganske bra, sa Dunst.