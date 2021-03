– Vi er veldig glade for at vi har satt vaksineringen på pause

Vaksinen er satt på pause i Norge, og helsemyndighetene undersøker om det er en sammenheng mellom vaksinen og flere alvorlige sykdomsforløp og dødsfall.

Fire personer i Norge har mistet livet etter å ha fått en kombinasjon av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater etter å ha fått vaksinen.

Tirsdag ble det kjent at 31 personer i Tyskland har fått blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. 29 av disse var kvinner i alderen 20 til 63 år. Ni pasienter mistet livet. Tyske Augsburger Allgemeine melder nå at landet vaksinekomité vil anbefale vaksinen til personer over 60 år. Det har blitt gitt nærmere 2,7 millioner doser av vaksinen i Tyskland.

Overlege i Legemiddelverket, Sigurd Hortemo, sier tallene fra Tyskland viser at alle land i Europa nå går gjennom databasene sine for å se om de har tilfeller av denne typen bivirkninger, som blodpropp og et lavt antall blodplater.

– I Tyskland har de nå meldt at de har funnet ganske mange, og nå skal det være et ekstraordinært møte i sikkerhetskomiteen i EMA i morgen, og da er vi veldig spente på å se hvordan tallene er for hele Europa, sier Hortemo.

SPENT: Sigurd Hortemo i Legemiddelverket er spent på EMAs konklusjon om AstraZeneca-vaksinen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Hva betyr de tyske funnene for oss?

– De betyr at jeg tror vi er veldig glade akkurat nå for at vi har satt dette på pause, slik at vi kan finne ut av dette i ro og mak.

– Det jobbes intenst

Hortemo sier at vi i Norge har hatt flere tilfeller av bivirkningene sammenlignet med antall satte AstraZeneca-doser, men at tallene fra Tyskland er høye i forhold til antall doser som er satt hos unge kvinner.

EMA har så langt valgt å videreføre anbefalingen av AstraZeneca, men det er ventet en ny konklusjon snart.

– Her jobber det europeiske legemiddelkontoret veldig intenst med å finne ut av dette. De hadde et ekspertmøte i går, og de skal ha et ekstraordinært møte i morgen, så skal de sannsynligvis konkludere i et møte i neste uke, sier Hortemo.

– Tror du den blir tatt i bruk igjen her?

– Det vet vi ikke. Det er ikke umulig. Folkehelseinstituttet sier at det mest sannsynlige hvis det blir tatt i bruk igjen, er at det blir tatt i bruk for eldre.

Hortemo sier at det kan være aktuelt å gjøre som i Tyskland, å gi vaksinen til eldre.

– Ja, FHI har sagt at kanskje over 65 kan være en mulig løsning. Her ser vi at ulike land har valgt litt ulike aldersgrenser.

– Viser at vi har gode systemer

Overlegen mener at avdekkingen av bivirkninger i Norge viser at vi har gode systemer for å oppdage det, og sier at bivirkningene er så sjeldne at de ikke oppdages i studier man gjør før vaksinene godkjennes.

– Det er tragisk at unge mennesker har dødd, men vi ser det slik at det viser at det overvåkingssystemet vi har fungerer.

– Hva er årsaken til at Norge har så mange tilfeller sammenlignet med antall doser?

– Det vet vi ikke. Det kan være tilfeldig, det kan være at vi har veldig gode systemer for å fange opp slik, og det kan også være at helsesystemet i noen land rett og slett er så belastet at det å melde og oppdage kommer litt i annen rekke, sier Hortemo.