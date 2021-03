Niels (47) vil til månen: – Noen lurer på om jeg mener alvor

Onsdag starter den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA jakten på nye astronauter. Én av dem som skal søke er Niels Mykleby (47).

– Det er noen som lurer på om jeg mener alvor. Og det kan jeg jo si høyt og tydelig nå. Jeg mener blodig alvor og jeg skal gjøre alt i min makt, jeg, for å komme til månen, sier Mykleby til TV 2.

ESA trenger blant annet nye astronauter til den internasjonale romstasjonen, ISS og til «The Gateway», som skal bli en romstasjon i bane rundt månen. Romstasjonen skal bli en mellomstasjon for ekspedisjoner til både Månen og Mars.

IVRIG PRIVATFLYGER: Nå vil Niels Mykleby til månen Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Jeg har en utrolig stor fascinasjon for verdensrommet og alt vi har klart å finne ut av det som foregår der ute, men det er utrolig mye igjen. Og nå er det en unik mulighet med den nye romstasjonen som skal bygges rundt månen, og det fokuset på månen, sier Mykleby.

Avisen Østlendingen skriver at noe av fascinasjonen hans for månen utviklet seg da han satt på elgpost om høsten og så månen stige opp bak Deifjellet.

Vil bane vei for rom-turisme

Niels Mykleby er utdannet medisiner, har vært lege for spesialsoldater i Afghanistan og driver med forskning innen radiologi og strålings virkning på menneskekroppen. I tillegg er han lidenskapelig opptatt av fly.

Alt dette kommer godt med når han skal sende inn søknad til ESA om å bli tatt opp i astronautprogrammet.

– De trenger jo ingeniører, matematikere, fysikere og gjerne da folk som har erfaring fra luftfart og fly, så den kombinasjonen er gunstig for min del.

Dersom Niels Mykleby skulle komme igjennom det svært krevende opptaksprogrammet og bli valgt ut, vil arbeidsoppgavene hans i hovedsak ha fokus på medisinske eksperimenter.

– På sikt ønsker man å kunne få vanlige mennesker med ikke nødvendigvis perfekt helse ut i rommet, sier Mykleby.

– Så det er mye testing og eksperimentering som står for tur for å åpne opp for det kapittelet. Jeg tenker det på sikt kan føre til at vanlige mennesker, nærmest som en fritidsreise, kan reise ut i verdensrommet, oppleve vektløshet, månen og komme tilbake igjen like hel, selv om man kanskje ikke har helt perfekt helse, sånn som kravet er nå.

Vil få en «Magnus Carlsen-effekt»

Svenskene har hatt sin norskættede Christer Fuglesang i rommet. Og dersom vi nå skulle få en nordmann på månen, mener Niels Mykleby det vil bety den samme økte interessen for rom-industri og realfag som Magnus Carlsen har betydd for nordmenns interesse for sjakk.

– Jeg tror det kommer til å endre alt. Det blir jo litt den Magnus Carlsen-effekten. Hvis vi faktisk hadde fått en plass, helst ut i verdensrommet, ville vi fått større fokus på realfag i utdanningssammenheng, sier Mykleby.

– Det hadde hatt stor betydning for norsk økonomi og teknologiutvikling. Det tror jeg hadde vært veldig spennende for Norge.

Tror på flere søkere til realfag

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø, som samarbeider med Andøya Space-senter, tror en norsk astronaut vil gjøre at flere søker seg til dem.

– Jeg tror det vil ha stor effekt på unge mennesker. Jeg tror at mange flere blir nysgjerrige på hvordan man kan bli astronaut og kanskje også hvordan man kan få vite mer om verdensrommet og atmosfæren, sier rektor Anne Husebekk.

HÅPEFULL: Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø, tror på flere søkere til realfagutdanning. Foto: Anders Amdal, TV 2

– Og dette universitetet er bygget på nysgjerrigheten rundt nordlyset. Allerede på 1800-tallet så startet den forskningen i Nord-Norge og etter hvert så har jo også universitetet utviklet mange utdanninger som kan være aktuelle. Det er flyver, dronetekniker, automatiker, fysiker, man kan også bli satellitteknolog og aerospacecontroller.

Cyberforsvaret mener en norsk astronaut vil gi økt interesse også for dem.

POSITIV: En norsk astronaut kan øke interessen for jobb i Cyberforsvaret, tror generalmajor Inge Kampenes, sjef i Cyberforsvaret. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Nasjonen Norge har en ambisjon om å bli en ledende romnasjon i Arktis, sier sjef for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes.

– Det vil gjøre noe med hvilken type utdanningsvalg ungdom tar, og forsvaret blir en arbeidsplass som det er mer sannsynlig at de vil tenke på.

Vil markere Norge som en seriøs romnasjon

Norsk romindustri omsetter allerede for rundt åtte milliarder kroner i året. Og i hver Ariane-rakett som skytes opp er det deler produsert i Norge for rundt 20 millioner kroner. Men Norsk Romsenter mener potensialet kan bli større om vi får en astronaut fra Norge.

– Jeg tror dette er en rollemodell som kan bidra til å løfte norsk industri, synliggjøre norsk industri for både publikum og ikke minst politikere og beslutningstagere, sier seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter, Pål Brekke.

TROR PÅ ROMEFFEKT: Seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter, Pål Brekke, mener en norsk astronaut vil skape blest om norsk romindustri. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Vi har sett i Sverige og Danmark hvordan de har, kan du si, «melket» astronautene sine og fått veldig mye utbytte av dette her, og får veldig mye blest når disse astronautene stiller opp på arrangementer og reiser rundt på konferanser.

– Og så viser det ut i verden at Norge er en seriøs romnasjon som har satset på dette.

Oppfordrer kvinner til å søke

På søknadsportalen hos ESA oppfordres spesielt kvinner til å søke opptak som astronauter.

– Sist gang var det bare 16 prosent av de 8.000 søkerne som var jenter, sier Pål Brekke.

– Og nå håper man at det skal bli enda flere kvinner som prøver å komme seg ut i rommet.

For første gang søker ESA også etter en para-astronaut. Det kan være en person som for eksempel har mistet en fot eller har forskjellig lengde på beina.

Trangt nåløye

ESA regner med mange tusen søkere fra hele Europa. Når opptaksprosessen er over, skal de stå igjen med seks astronauter og 20 reserveastronauter. Myklebust lar seg ikke skremme over mengden søkere.

– Mitt mål er å komme lengst mulig, helst helt til månen. Jeg er kvalifisert til å søke i hvert fall. Jeg har en del av de forutsetningene som skal til for å kunne søke, så det må bare prøves, sier han.

ESA sier de som blir tatt opp i astronautprogrammet må regne med mye reising og lange perioder borte fra hjemmet, også når de er på bakken.

– Det blir jo et helt annet liv, en annen tid, men jeg har kommet dit i livet nå, både familie, barn og jobb, at det passer egentlig ganske bra. Det skal gå bra.