Lægreid om anklage: – Ikke hyggelig å bli beskyldt for juks

Sturla Holm Lægreid hadde et eventyrlig gjennombrudd med fire VM-gull og andreplass i verdenscupen i 2020/21-sesongen.

Men den tidligere sovjetiske skiskytteren Dmitrij Vasiljev, som som vant to OL-gull på 80-tallet og tidligere har hatt sentrale stillinger i Det russiske skiskytterforbundet, kommer med beskyldninger mot Lægreid og Norge.

– Det er vanskelig for meg å bedømme hva han gjorde som tok ham fra å være en gjennomsnittlig utøver til å plutselig bli en stjerne. Det dukker jo umiddelbart opp spørsmål i hodet som jeg gjerne ønsker svar på, sier Vasiljev ifølge det russiske nettstedet Sportsdaily.ru.

– Blant disse spørsmålene er: Når slutter den overdådige feiringen av medisinske fritak? Vi vet at de som er mest syke på denne planeten, er de norske skiløperne og skiskytterne. Og de vinner jo i det uendelige. Vi må ordne opp i dette, og så får vi se hvordan vinnerpallen endrer seg i verdenscupen og i verdensmesterskap, fortsetter Vasiljev.

Lægreid: – Det er trist

Sturla Holm Lægreid var ikke kjent med uttalelsene da TV 2 ringte.

– Hva skal man si? Det er ikke hyggelig å bli beskyldt for juks. Russland har fått mange fingre pekt mot seg, så de er de første til å peke videre mot andre, sier Lægreid til TV 2.

Lægreid har ingen medisinske fritak, opplyser han.

– Det er trist at de beskylder andre når de ikke har noe grunnlag. Hvis det er fordi noen har hatt en god sesong, er det tynt grunnlag, sier han.

Lægreid har aldri opplevd å bli mistenkeliggjort av ledere og utøvere før.

– Det er ingen av oss som ønsker juks, og det er en felles enighet om å ha en ren sport, sier Sturla Holm Lægreid.

– Flere av dopingsakene som har vært er på grunn av at Russland ikke har fulgt reglene. Det er ikke tilfeldig at Russland har måttet konkurrere uten flagg i mesterskap mange år på rad, så forhåpentligvis har de en prosess for å rydde opp, så det er en sport alle sørger for å holde ren, sier Lægreid.

– Ikke overraskende fra den kanten

Landslagssjef Per Arne Botnan fnyser av Vasiljevs utspill.

– Hadde han fulgt med litt, hadde han sett at Sturla har hatt en grei utvikling. Sturla gikk bra på ski og skjøt bra før denne sesongen også, sier Botnan til TV 2.

Det er ikke første gang Dmitrij Vasiljev kommer med beskyldninger i retning norske skiskyttere, for i fjor mistenkte han Bø-brødrene.

IKKE OVERRASKET: Skiskyttersjef Per Arne Botnan. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er ikke overraskende at det kommer noen uttalelser fra den kanten, det har det gjort før også. Uansett vet vi ikke helt realiteten i akkurat hva som har blitt sagt og i hvilken kontekst, så vi har ikke behov for å forklare noe, sier skiskyttersjef Per Arne Botnan.

Norsk idrett har måttet tåle kritikk for bruk av astmamedisin.

– Astmamedisiner er de mest ufarlige på disse fritakslistene. I dem finnes, mest sannsynlig, både steroider og tunge anabole stoffer. Det tviler jeg nesten ikke på. Jeg mener at vi må åpne opp for å gjøre disse opplysningene tilgjengelige. Ikke medisinske journaler, de er underlagt taushetsplikt, men opplysninger om medisiner brukt av en idrettsutøver med medisinsk fritak i forskjellige idrettsgrener, sier russiske Vasiljev.

– Russernes forsøk på balanse

Også i et intervju med det russiske antidopingbyrået TASS mener Vasiljev at medisinske fritak gjør at norske utøvere presterer bedre.

– Russerne mener medisinske fritak gir et konkurranse fritak som er urettferdig. De mener såkalte TUE er uetiske og bruker det mot Vesten for å skape litt balanse i kritikken som har vært mot dem, forklarer TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad, som påpeker at det var hackergruppen «Fancy Bear» fra nettopp Russland som avslørte at flere stjerner hadde fått brukt prestasjonsfremmende medisiner gjennom medisinske fritak.

– RAR DISKUSJON: TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad. Foto: Erik Edland / TV 2

Kaggestad mener diskusjonen og beskyldningene mot Lægreid blir rar når Lægreid selv sier han ikke har noen medisinske fritak.

– Når en utøver slår gjennom, blir det med en gang mange forklaringer på det. Det er en utfordring at idretten sliter med troverdigheten etter alle dopingskandalene og at antidopingarbeidet har fungert så dårlig over så mange år, sier han.

I motsetning til Vasiljev, mener Kaggestad at medisinske fritak har en plass i idretten.

– Det er utøvere som har god grunn til å ha medisinske fritak. Det er for utøvere som har helseutfordringer som ikke nødvendigvis veies opp av fritaket om å bruke medisin, sier Kaggestad.