Kjemper om VM-plass, men får ikke trene

– Jeg synes det er rart at ikke tre spillere som har fått mulighet til å være med i en VM-oppkjøring ikke får trene mest mulig, sukker Sander Thoresen til TV 2, før han fortsetter:

– 50 meter borti gaten trener fotballen i små grupper. Ja, det er ute, men vi har vært en kohort siden august, så jeg ser ikke problemet med at vi tre kan trene sammen.

Sparta-løperen er i likhet med lagkameratene Emil Martinsen Lilleberg og Håkon Løken Pedersen tatt ut i bruttotroppen til VM i mai som teller hele 56 spillere.

– Landslaget er et mål og en drøm for alle hockeyspillere. Det er absolutt moro, men det er kjipt at man ikke kan forberede seg på best mulig måte, sier Løken Pedersen, før Thoresen følger opp:

– Det er gøy å bli lagt merke til og nå burde vi være på is for å forberede oss mest mulig til en samling hvor man konkurrerer mot andre som har en mer optimal hverdag.

Kommunen avslo treningssøknad

For med dagens gjeldende koronarestriksjoner i Viken kommune får ikke ungguttene trent i ishall, og trioen har trent alternativ siden ishallene og treningssentre stengte.

MULIGHETENE LIGGER BAK DENNE DØREN: Muligheten til å forberede seg til VM ligger bak denne stengte døren i Sparta Amfi. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Er det litt bittert at det kun blir barmarkstrening og ikke optimaliserte forberedelser når man først er tatt ut?

– Det er ikke optimalt. Å fly rundt og løpe med alternativ styrketrening blir ikke det samme som kondisjon på is og den vanlige hverdagen vi egentlig har. Det hadde vært fint å få samme muligheter og likt som andre, sier Thoresen.

– Det er trist når det står om en VM-plass, men vi får bare kjøre på, sier Martinsen Lilleberg.

Sparta Sarpsborg forsøkte å legge til rette for trioen og søkte om unntak fra koronarestriksjonene slik at kun de tre kunne få innpass i Sparta Amfi for istrening før landslagssamlingen, men søknaden ble avvist.

– Hvis det er avstand som er problemet, er isflaten er så stor at vi kunne hatt en sone hver å trene i, sier Løken Pedersen og trekker på skuldrene.

– Alle tre har hatt korona. Jeg ser ikke noe problem med tre stykker på en så stor isflate. Vi kan også trene hver for oss til hver vår tid, men det får vi ikke gjort. Da blir man irritert, følger Thoresen opp.

– Har ikke smak-og luktesans

Når landslagstrener Petter Thoresen samler ishockeylandslaget på Lillehammer tirsdag etter påske, er landslaget samlet for første for første gang siden februar 2020.

Da skal troppen slankes til 29 spillere etter Camp Thoresen før VM-sluttspillet begynner i slutten i mai.

– Hvordan er mulighetene deres for å spille dere inn?

– Det er mange spillere der. Sjansen for å få bli med til VM er liten selv om sjansen er der. Vi må bare overbevise ledelsen om at vi trenger en plass, sier Sander Thoresen.

Og alle tre vil få mesterskapsdebuten dersom Thoresen finner plass til de i den endelige VM-troppen.

– De andre spillerne får en ganske stor fordel med å kunne trene. Vi har nesten ikke vært på is de siste to ukene. Det er ikke kult å møte opp rusten når man har lyst til å slåss om en VM-plass, sier Emil Martinsen Lilleberg, som for øvrig har signert for svenske Oskarshamn og reiser til Sverige etter landslagssamlingen ettersom Fjordkraft-ligaen ble stoppet.

– Det blir utrolig kult. Drøm som går i oppfyllelse om å spille i utlandet.

– For min del kunne jeg ikke hatt det bedre, men selvfølgelig skulle jeg helst spilt sluttspill med Sparta, legger han til.

Alle tre ble smittet av korona da pandemien for alvor rykket inn i Sparta-garderoben i desember, men ingen sliter med alvorlige ettervirkninger.

– Jeg sliter fremdeles med smak og luktesans. Det er ganske grått. På julaften smakte ikke maten noen ting – det er kjedelig, sier Martinsen Lilleberg.

– Dere ikke spilt kamp siden 2. januar da Fjordkraft-ligaen ble stoppet. Hvordan er kampformen?

– Den er ikke helt på plass. Det er vanskelig med timing og pasninger, men gi oss en uke så er vi der vi skal være, svarer han og smiler.