Plutselig eksploderte smitten i kommunen: – Veldig krevende

Onsdag forrige uke ble det bare registrert to nye smittede i den lille kommunen Rælingen i Viken.

Tre dager senere setter kommunen smitterekord med 36 nye smittede.

– Det er krevende. Det har vært veldig krevende å sikre at vi har god smitteoppsporing og nok ansatte, sier ordfører Ståle Grøtte.

Rælingen er nå kommunen med høyest smittetrykk. Grøtte forteller at smitten har ligget på et høyt nivå over lengre tid, både hos dem og i flere nabokommuner. Økningen de har opplevd den siste tiden knyttes til to barnehager.

– Vi ser at en tredjedel av smittetilfellene kommer fra en av de to barnehagene. Utbruddet i de to barnehagene omfatter 32 barn og ni voksne. I tillegg kommer smittede familiemedlemmer. Det er til sammen en betydelig andel av det totale tallet på 118 nye smittede de siste to ukene, sier ordføreren.

– Jeg var ganske bekymret

Grøttes største bekymring nå er antallet innlagte i området, og at de ser at mange blir alvorlig syke.

– Den aller største bekymringen er at folk skal bli alvorlig syke og at vi får enda flere pasienter på sykehusene. Lokalt er vi selvfølgelig også bekymret for at vi ikke skal ha nok folk til å gjøre en god jobb og spore opp smitten.

– Jeg tror alle kommuner, og alle som har bodd i områder med høy smitte, har lært mye den siste tiden. Vi ser at disse nye muterte variantene sprer seg mye fortere, og at de sprer seg blant barn. Jeg tror vi alle bør ta læring av det. Det er veldig utfordrende når symptomene er mindre synlige og når viruset sprer seg blant barn. Det gjør det vanskeligere å oppdage, slår han fast.

– Har troen på at vi skal klare å håndtere dette

Grøtte forteller at kommunen ansatte flere smittesporere før helgen, og at de også har hentet inn folk fra andre kommunale tjenester. Tilbakemeldingene er at de nå er nok folk, og at arbeidet går fint.

– Det handler mye om at vi må ha kvalitet i arbeidet. Vi må spore opp smitten og definere alle nærkontakter. Vi vil ha minst mulig ukjent smitte. De siste to ukene er det kun fire prosent av de smittede som har hatt ukjent smittevei. Det viser at smittesporingen funker godt, sier ordføreren.

– Jeg har troen på at vi klarer å håndtere dette.

Ordføreren forteller at kriseledelsen i kommunen er i kontinuerlig dialog om hva de skal gjøre videre. Alle barnehager og skoler er nå stengt, men de jobber med å finne ut hva de skal gjøre etter påske.

FHI bekymret

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, forteller at de ser på situasjonen i Rælingen med bekymring.

– Vi ser stadig vekk at det kommer økning i smitte forskjellige steder, og vi er bekymret for det. Det er også virus som smitter fortere enn den situasjonen vi har hatt tidligere, slik at det er viktig nå å komme i gang med gode, smittereduserende tiltak så fort som mulig, sier han til TV 2.

– Vi ser jo at dette varierer fra kommune til kommune veldig fort, og man skal jo ikke ha så veldig mange smittede i en kommune heller, før man kommer opp i et ganske høyt smittetall. Men det er klart at vi tar slike endringer på alvor, og det er viktig å få gjort tiltak så fort som mulig, sier han.