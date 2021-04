Slik forbereder hun seg til «Mamma Mia»: – Synes synd på naboene

Artist Ulrikke Brandstorp skal spille «Sophie» i forestillingen «Mamma Mia» på Folketeateret. Siden hun fikk vite om rollen har hun øvd hver dag.

– Det er ingen hemmelighet at det er mye sang, dans og glede i «Mamma Mia». Det krever litt å være så glad tre timer i strekk, så jeg prøver å trene så godt som mulig, sier hun til God kveld Norge.

FORBEREDER SEG: Ulrikke Brandstorp både synger og trener hjemme for å bli klar til «Mamma Mia» har premiere. Foto: Mariann Habbestad

Brandstorp synes det er en ære å spille «Sophie» og å kunne dele scenen med så mange flinke og erfarne folk.

Synes synd på naboene

Brandstorp har vært litt nervøs for om øvingen hennes har gått på bekostning av naboene hennes.

– Nå synes jeg synd på naboene som bor under meg, for nå er det mye burpees i stua, forteller hun.

25-åringen sier hun ikke er flink til å komme seg ut for å trene når det er kaldt ute. Derfor blir det både trening og «Mamma Mia»-sang inne om dagen.

Hun har det litt på samvittigheten at både burpees og sang blir gjennomført inne, og tok derfor en prat med naboene sine.

– Jeg har faktisk spurt naboene om de hører noe, men det var de som bodde over og de hadde ikke hørt noe, sier hun før hun legger til:

– Men jeg prøver kanskje litt å unngå de som bor under i gangen, ler hun.

På grunn av koronapandemien må Brandstorp holde seg mye hjemme og gjøre det meste av forberedelser hjemmefra.

– Alle er hjemme om dagen, og noen spiller høy musikk i blokka, da kan jeg ta noen burpees. Det er ikke så mange, så det går fort over, sier hun.

Hørte ABBA-låt 40 ganger på én dag

Brandstorp beskriver «Sophie»-rollen som en drømmerolle som blir en ny utfordring for henne.

– Jeg er veldig takknemlig for at Scenekvelder gir meg denne muligheten, og for at de tør å satse på meg som er så «fersk». Dette er jo bare min andre profesjonelle musikal, forteller hun.

Brandstorp gleder seg mye til forestillingen starter for fullt, og mye kan tyde på at hun tar forberedelsestiden seriøst og utnytter den så godt som mulig:

– På Spotify får man en sånn: «Hva har du hørt mest på» når året er omme. Jeg hadde hørt «Lay All Your Love On Me» 40 ganger på én dag, smiler Brandstorp.

Hun innrømmer at hun var så begeistret for at hun fikk rollen at hun ikke sang noe annet i bilen enn akkurat den låta.

Til tross for at verden fortsatt håndterer en pandemi, velger hun å tenke positivt for premieren.

– Nå krysser jeg fingre og tær for at folk er flinke til å holde avstand, at det blir vaksiner til alle så fort som mulig og at folk er skikkelig klare for masse sang, dans og glede i slutten av august, forteller hun.

Dersom premieren skulle bli utsatt, så ser hun bare på det som en mulighet til å øve mer, men håper alt går etter planen og at det vil åpne opp for sang og dans.

– Det tror jeg vi alle trenger etter denne rare perioden vi har opplevd, understreker Brandstorp.