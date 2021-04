Stjeler pakkene som leveres hjem: – Dette er ikke tilfeldig

Klokken 03.41 leveres en pakke fra leveranseselskapet Helt hjem på trappa til Anders Vist på Risløkka i Oslo. Syv minutter senere kommer en mann opp oppkjørselen og henter den samme pakken.

Vist fanget det hele på overvåkningskameraet sitt.

Se videoen øverst i saken.

– Dette er ikke tilfeldig, tenkte jeg. Så får jeg høre at to andre naboer har opplevd det samme.

MISTENKSOMT: Anders Lindahl Vist tror ikke det er tilfeldig at flere i nabolaget har fått frastjålet pakker. Foto: Privat

Han mener dette er organisert.

– Mannen følger ruta til Helt hjem, tror jeg.

Vist mener likevel det er rart om dette skulle være tilfellet. Han spekulerer i om det kan være noen som kjenner ruten til sjåføren, men understreker at dette ikke er noe han vet.

– Det er ganske påfallende om sjåføren ikke ser at noen henger etter han, så da må han jo kunne ruta.

Irritert på seg selv

Noen hus bortenfor Vist bor Tone Strugstad Kongsro. To uker før Vist fanget pakketyven på kamera, ble et par joggesko til 1700 kroner stjålet fra postkassa hennes. Også disse ble levert med Helt hjem.

– Jeg ble skikkelig irritert. Det var naivt av meg. Jeg hadde lyst på nye joggesko, og det er jo ikke bare å gå i butikken å kjøpe nye nå som alt er stengt.

BORTE: Tone Strugstad Kongsro fikk frastjålet sko til 1700 kroner. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kongsro mener det er synd for Helt hjem-tjenesten at pakker stjeles.

– Det gjør jo at man ikke vil anbefale tjenesten, sier hun til TV 2.

Heller ikke Kongsro tror det er tilfeldig at dette skjer i nabolaget.

– Det er organisert på den måten at noen bruker tjenesten til å samle sammen pakker. Det er ikke tilfeldig, det er mer avansert enn det.

Også nabo Linda Asbjørnsen har opplevd at pakker blir stjålet.

– Jeg fikk en melding på telefonen om at pakken var levert i postkassen, men da jeg kom ut var postkassen tom.

Asbjørnsen tror også dette er organisert. Hun har anmeldt saken til politiet.

– Jeg tror de følger etter den som leverer. Det var grunnen til at jeg anmeldte. Det var så sannsynlig at de visste hvor de skulle lete.

SKJER SJELDENT: Pressesjef i Helthjem, Marius Husebø-Evensen, er klar på at de aller fleste pakkene kommer trygt frem. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Få tyveri

Helthjem bekrefter at de har fått flere meldinger om at pakker blir stjålet, men understreker at dette likevel er sjeldent.

– De aller fleste opplever ikke dette som en utfordring. Men dersom noen utsettes for tyveri eller er bekymret, følger vi dette tett opp med kundene våre, sier kommunikasjonssjef Marius Husebø-Evensen.

I områder som opplever mye tyveri går selskapet over til å levere til utleveringssteder. Husebø-Evensen tror imidlertid ikke pakketyveriene er organiserte.

– Vi kommer til å følge situasjonen tett fremover, men har liten grunn til å mistenke dette på nåværende tidspunkt, sier han til TV2.