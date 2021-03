Dette er Norges nye vaksinescenario: – Ingen store endringer

Innen midten av juli skal alle over 18 år ha fått sin første dose med koronavaksine, ifølge det nye vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet.

Vaksineringen i Norge går omtrent som planlagt, viser Folkehelseinstituttets oppdaterte vaksinescenario.

Mandag har 615.500 nordmenn fått minst ett stikk i armen med koronavaksine. Det er rundt 11 prosent av befolkningen.

Det forrige vaksinescenarioet ble publisert 12. mars. Der ble det forespeilet at alle voksne ville være vaksinert innen midten av juli.

Tirsdag oppdaterte FHI dette scenarioet, men det er ikke gjort noen store endringer.

– Den nye planen viser at vi antakelig får en liten forsinkelse med tanke på når de over 18 år får sin første dose. Samtidig er det ikke noe særlig forsinkelse med tanke på når vi er ferdige med å vaksinere alle, sier direktør for vaksinasjonsprogrammet, Geir Bukholm, til TV 2.

– Det vil antakelig ikke merkes så veldig. Det vil kunne bli en forsinkelse på når man kan lette på tiltak, men som sagt snakker vi om én til to ukers forsinkelser på når de over 45 år får sin første dose, og totalt sett en toukers forsinkelse på når vi er ferdige med å vaksinere alle over 18, fortsetter han.

SOM PLANLAGT: FHI mener at vaksineringen går omtrent som planlagt. Foto: Stian Lysberg Solum

Større sikkerhet

Tidligere har man valgt å skille mellom et nøktern og et optimistisk scenario. I det nye vaksinescenarioet er disse slått sammen.

Hovedgrunnen er at det nå er større sikkerhet når det gjelder leveringstidspunkt for de vaksinene som nå er i aktiv bruk i Norge.

– Vi har kommet så langt at vi vet omtrent hvordan hastigheten blir framover, sier visedirektøren for koronavaksinasjonsprogrammet Jasper Littmann.

FHI tror fortsatt at alle over 18 år vil ha fått første dose med koronavaksine innen midten av juli.

– Stor tro

Per i dag er det vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna, mens vaksinen fra Johnson & Johnson er ventet fra midten av april.

Bukholm forteller at den lille forsinkelsen i vaksinescenarioet i all hovedsak handler om en forsinkelse i leveransen fra Johnson & Johnson.

– Vi har stor tro på at Pfizer og Moderna vil levere som avtalt, sier Littmann.

PFIZER: Sykepleiere fra Bærum kommune fyller sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Foto: Heiko Junge

I tillegg kommer AstraZeneca-vaksinen, som er satt på pause. Pausen varer foreløpig til uke 15 eller 12. april.

– I scenarioet antas det at AstraZeneca vil tas i bruk igjen. Men det er ikke ensbetydende med at vi har konkludert i saken. Det kan endre seg. Da vi måtte oppdatere scenarioet igjen, sier Littmann.

Vil påvirke vaksinestrategien

Tidligere denne uken ble det kjent at vaksinene til Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon, ifølge en amerikansk studie. Dette vil få konsekvenser for den norske vaksinestrategien, ifølge Bukholm.

– Det vil den nok gjøre, uten at vi helt har beregnet hva det innebærer. Det at disse mRNA-vaksinene er så effektive i å hindre smitte vil gjøre at vi kan få en helt annen effekt med tanke på smittespredning i samfunnet generelt, sier han.

– Vi har til dels lagt dette inn i våre modelleringer også tidligere, men å få det bekreftet er ganske viktig for oss. Så vil jo dette være et spørsmål om å beregne hva vi tror er effekten av det, og samtidig også måle hva vi ser er effekten av det. Det blir viktig i tiden som kommer.



Bukholm sier de framover vil vurdere om den nye studien gjør det aktuelt med en tydeligere skeivfordeling av vaksiner i tiden som kommer.

Vaksineleveransene øker

Det ble allerede lørdag varslet at det ikke ville være store endringer i det nye vaksinescenarioet.

– Det skal komme en oppdatert vaksineplan til uken, sannsynligvis på tirsdag. Men det kommer nok ikke store, dramatiske endringer, sa overlege Are Berg ved FHI lørdag.

Berg påpeker at det har vært en rekke forsinkelser i vaksineleveransene, og at det vil komme nye. Vaksinescenarioene til FHI er basert på en stor økning i antallet vaksiner Norge mottar i månedene framover.

Fram til uke 11 var det distribuert 596.000 doser av Pfizer-Biontech-vaksinen i Norge. I april kommer 580.000 nye doser av denne vaksinen, dersom FHIs anslag slår til. I tillegg ventes det økning i leveransene av andre vaksiner.

Danmark flytter fram sluttdatoen

I Danmark har Statens Serum Institut beregnet at 11,8 prosent av befolkningen har fått første vaksinedose, mens 6,3 prosent er fullvaksinert.

Mandag oppdaterte Sundhedsstyrelsen sitt scenario , hvor de spår at hele den voksne befolkningen skal være ferdigvaksinert i løpet av uke 29 – altså innen 26. juli. Det er en uke tidligere enn opprinnelig planlagt.

Svenske Folkhälsomyndigheten skrev fredag at 12,6 prosent av den svenske befolkningen har fått minst én dose. Landet hadde som mål å få vaksinert hele den voksne befolkningen i løpet av første halvår i 2021, men det målet avlyste landets vaksinekoordinator, Richard Bergström, lørdag.

– Det kommer til å ta litt lengre tid før alle er fullvaksinert, men kanskje er fem millioner personer fullvaksinert ved halvårsskiftet, sa Bergström i SVT-programmet Helgstudion.

Han regner imidlertid med at alle har fått første dose i løpet av juni måned.

Finland: Utsetter andre dose

I Finland har hele 15,1 prosent av befolkningen – nesten én av seks – fått første vaksinedose, men til gjengjeld har kun 1,6 prosent fått andre dose, skriver det finske folkehelseinstituttet THI.

Dette kan ha sammenheng med landets vaksinestrategi. I februar omtalte TV 2 at finnene setter vaksinedosene med tolv ukers mellomrom, heller enn seks uker, som er tilfelle for de fleste vaksiner i Norge. Den finske vaksinekalenderen legger opp til at hele den voksne befolkningen skal være fullvaksinert innen utgangen av året.

Også de to nordiske øystatene har kommet godt i gang med vaksineringen. Islandske myndigheter skriver at om lag 45.000 personer, rundt 12 prosent av befolkningen, har mottatt minst én dose, og landet regner med å være ferdig med å vaksinere alle voksne i løpet av sommeren.

Færøyene har vaksinert 11 prosent av sin befolkning.