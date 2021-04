Thorir tordner – synes OL-kvaliken er helt forkastelig

Håndballjentene tok seg til OL med et nødskrik. Nå vil landslagssjefen fjerne kvalifiseringen.

Thorir Hergeirsson mener at det ikke er tid i et tettpakket, internasjonalt program, og at ordningen ikke er rettferdig nok.

I podkasten «Komentatorbua» er landslagssjefen med på telefon på tampen av karantenen etter hjemkomst fra OL-kvalifiseringen i Montenegro.

Og han bruker uvanlig sterke ord til ham å være.

– Det er ikke tid for OL-kvalifiseringskamper i det programmet som disse toppspillerne har i dag. Konsekvensen av det må tas gjennom at OL-plassene deles ut i EM og de ulike kontinent-mesterskapene. Og resten gjennom plassering i det siste VM-et før OL. Det skal være såpass enkelt, mener landslagssjefen.

– Det er et tettpakka program fra før, så jeg synes den OL-kvalifiseringsordninga er helt bak mål, egentlig, fortsetter han.

Reagerer på oppsettet

Norge har tidligere sluppet unna de tette turneringene med kvalifisering til OL fordi de allerede har vært klare – enten som vinner av EM eller VM.

Men denne gangen lå resultatene fra EM i 2018 og VM i 2019 til grunn. Der tok ikke Norge engang medalje. Dermed måtte de ut i kvalifisering for første gang.

– Den viktigste grunnen for å ta bort OL-kvalifisering i mars i et OL-år, er at det allerede er tettpakka, sier Hergeirsson.

– Og så skal det spilles tre kamper på tre dager. Det hører ikke hjemme i et allerede pakka program. Og hvis det skal være kvalik, må det være en mer fair ordning enn nå, mener han.

Landslagssjefen reagerer på hvordan de ulike gruppene blir satt opp. Kvaliteten på gruppene, og dermed muligheten til å komme til OL, varierer stort.

Mulighetene for å styre mot en enklere gruppe finnes også.

– Hvordan du kvalifiserer deg inn i kvalifiseringen og hvilken pulje du havner i, er jo helt på jordet. I VM i forkant av OL kan du spille på resultat for å havne i en mer gunstig pulje enn andre. Og det blir helt feil, mener han.

MISFORNØYD: Thorir Hergeirsson vil ha endring på OL-kvalifiseringen. Foto: Jonathan Nackstrand

– Det bør i alle fall være sånn at det er et visst antall plasser som får OL-kvalifisering. Så seeder man etter plassering i de ulike mesterskapene, og så trekker man i puljer, fortsetter Hergeirsson.

– Men slik det er nå, så kan man vite hvilke puljer man havner i, og da kan man gjøre slik som noen av lagene gjorde i VM i Japan (2019). De spekulerte og valgte å tape kamper for å havne i en mer gunstig pulje i OL-kval. Det er sånne ting som jeg, med mitt verdisyn, synes er helt forkastelig. Hvis du kan spekulere for å velge, så blir det helt latterlig med tanke på et OL som skal henge høyest av alle.

– Helt urimelig

Landslagssjefen reagerer også på hvordan lagene blir seedet og plassert, og hvilke merkelige utslag det kan gi.

Han bruker Norge og Sverige som eksempel.

– Vi kom foran Sverige både i EM 2018 og i VM 2019, men havner i en mye tøffere pulje i OL-kval. Og det er helt urimelig.

– Nei, vekk med kvalifiseringen som sådan, og så kvalifiserer man seg gjennom gode prestasjoner og plasseringer i EM, kontinent-mesterskapene og VM, sier Hergeirsson.

Grunntanken til Det internasjonale håndballforbundet (IFH), er at de ikke ønsker at bare nummer én og to i kontinentmesterskapene skal inn. Det forklarer TV 2s ekspert Bent Svele.

– De ønsker å gi også de andre en mulighet til å komme til en OL-kvalik, og så skal de ikke bli tatt på at Europa favoriseres. Men det slår helt feil ut slik Thorir viser med svenskene. For de er egentlig i OL før de har spilt kvaliken. Mens Norge, Romania og Montenegro får tøffe tak, mener Svele.

TV 2-ekspert Bent Svele sammen med Christian Berge, landslagssjef for håndballgutta. Foto: Vidar Ruud

Mennene fikk fordel

I mennenes OL-kvalifisering var det Norge som havnet i en gruppe som klart kan kalles enklere enn de to andre. Der havnet blant annet svenskene sammen med Tyskland og Slovenia.

I den tredje gruppen misset Kroatia på OL i kamp mot Frankrike og Portugal.

– Ordningen er ikke optimal, og dette er politisk arbeid. Dette har jeg meldt fra til våre politikere (håndballforbundet), sier Thorir Hergeirsson.

– Jeg vet at det er flere nasjoner som mener dette, så jeg får håpe at vi når fram i de rette kanalene, fortsetter han.