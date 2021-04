Disse tre påskekrimseriene bør du se i påsken

Blant nordmenn er påske synonymt med krim, og i år kjører tv-kanalene på med en haug av nye krimserier.

Ellers i året ser vi stort sett serier på strømmetjenester, men i påsken er det for mange krim på tv-kanalene som gjelder. Og ofte er det britisk krim som står sterkest.

Her er tre britiske serier som er absolutt verdt å få med seg. De er vidt forskjellige, men felles er at gamle saker dukker opp igjen.

«Nedgravde hemmeligheter»

Denne britiske serien har vært en påskefavoritt i flere år, og sesong 4 byr på et veldig hyggelig gjensyn med etterforskerne Sunny og Cassie.

«Nedgravde hemmeligheter» fungerer på alle plan. Det er veldig gode rollefigurer med interessante personlige utfordringer, det er et bra persongalleri ned til de minste rollene, og ikke minst er krimgåten spennende.

NEDGRAVDE HEMMELIGHETER: I sesong 4 er etterforskerparet Cassie og Sunny tilbake. Foto: Matt Frost

I sesong 4 dukker en hodeløs kropp opp etter å ha ligget i en fryseboks i 20-30 år, og Sunil «Sunny» Khan og teamet starter etterforskningen.

Sjefen Cassie Stuart har gått på en jobbsmell og ønsker å førtidspensjonere seg, men siden hun mangler tre måneders jobb for å få pensjonen, må hun tilbake for å bli med på jakten av det hodeløse likets morder(e). Heldigvis. For Cassie og makkeren Sunny er et etterforskerpar det er en fryd å følge. Kjemien mellom dem er som alltid veldig god, og dette er folk vi bryr oss om og vil alt vel.

Cassies personlige reise er spesielt medrivende med tanke på hvordan hun takler farens begynnende demens og hennes utfordringer med å komme tilbake til en jobb som har slitt henne ut.

Det menneskelige dramaet treffer for øvrig godt på alle vi møter i serien. I begynnelsen blir vi presentert for flere rollefigurer, som har ulike utfordringer enten i jobb- eller privatlivet og som vi blir nysgjerrige på. Snart får vi vite hvorfor de alle er høyst aktuelle i drapssaken som etterforskes.

Det er interessant å se hvordan fortidens mørke hemmeligheter kan tære på noen, og hvor ulikt mennesker takler å bære på et mørke. Hele veien er det dønn troverdig, og med gode skuespillere på rekke og rad.

«Nedgravde hemmeligheter» er et engasjerende, troverdig og spennende krimdrama, og er påskens store krimfavoritt.

Premiere på NRK1 fredag 2. april klokken 21:25. Alle episodene ligger nå på NRK TV.

«Bloodlands»

«Bloodlands» har solide James Nesbitt i hovedrollen som politietterforsker i et forblåst Nord-Irland. Den har en krimhistorie som utvider seg og som etter hvert blir for innfløkt for sitt eget beste, men en overraskende tvist gjør serien absolutt verdt å se.

BLOODLANDS: James Nesbitt spiller politietterforsker med et nært forhold til datteren. Foto: Steffan Hill

Serien starter med en kidnapping av en tidligere IRA-leder, men under etterforskningen dukker det opp et postkort og hint tilbake til en gammel sak med flere uløste forsvinninger.

De over 20 år gamle forsvinningene skjedde like før fredsavtalen med IRA ble undertegnet, og den gang kom stor-politikken i veien for etterforskningen. Det gjorde heller ikke saken bedre at en mulig gjerningsmann kunne være i politiet. Politietterforsker Tom Brannick (Nesbitt) får en dobbel utfordring siden denne gamle saken kan ha noe med hans kones forsvinning å gjøre.

James Nesbitt er som alltid et godt selskap å være i, selv her når han er en bister politidetektiv, og han er omgitt av gode biroller. Det nord-irske, regntunge miljøet kler serien, og det dukker stadig opp nye overraskelser og spenningsmomenter.

Det som trekker ned i «Bloodlands» er at den etter hvert roter seg litt for mye bort, og som i mange krimserier tar noen av rollefigurene en del valg som ikke virker helt troverdige.

Likevel, om man klarer å svelge unna litt usannsynligheter, så er dette en krimserie som samler opp de ulike trådene til et ganske så spennende påskenøste.

Premiere på TV 2 lørdag 3. april klokken 21:40.

«Mordene i Pembrokeshire»

«Mordene i Pembrokeshire» er en serie med utgangspunkt i en reell kriminalsak. Serien kunne falt for fristelsen med å meske seg i blodig og gørr, men er sobert fortalt og dreier seg først og fremst om grundig politietterforskning.

MORDENE I PEMBROKESHIRE: Luke Evans spiller hovedrollen i en krimserie, basert på en sann historie. Foto: World Productions, ITV

I «Mordene i Pembrokeshire» treffer vi politietterforsker Steve Wilkins (Luke Evans), som vender hjem igjen til Wales. Han gjenåpner to uløste drapssaker fra 1980-tallet, som han mener har sammenheng med hverandre og med en rekke innbrudd begått på 80- og 90-tallet.

John Cooper ble arrestert for innbruddene og har sittet fengslet i flere år, men er nå på vei til å slippe ut fra fengsel igjen. Wilkins og hans team må derfor samle nok bevis som kan knytte Cooper til drapene, før han er en fri og ikke minst farlig mann.

Serien er verken actionspekket eller overraskende, men likevel er det en spenning i den grundige politietterforskningen, der de små detaljene kan ha stor betydning.

Det er interessant å se hvordan en sak kan bygges rundt små spor som nøstes sammen og hvordan DNA-utviklingen de siste årene har ført til en liten etterforskningsrevolusjon. Serien har befriende lite detaljer fra overgrepene og mordene som ble begått 30 år tidligere, men går heller stille og grundig til verks.

Politietterforsker Wilkins sin personlige historie, med hans forhold til sønnen, er for lite medrivende, mens far-sønn-forholdet mellom morderen og hans sønn er langt mer interessant. Keith Allen er glitrende som John Cooper, og ondskapen som siver ut av han gir frysninger på ryggen. Dette er ikke en krim med jakt på en gjerningsmann, men heller jakten på de små detaljene for å få gjerningsmannen dømt.

Premiere på NRK1 torsdag 1. april klokken 21:30. Alle episodene ligger nå på NRK TV.