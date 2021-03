Ronaldos frustrasjon skal hjelpe sykt barn

Cristiano Ronaldo kastet kapteinsbindet i bakken etter Portugals kamp mot Serbia. Nå skal det lille tøystykket selges for å skaffe midler til et sykt spedbarn.

Det kokte over for Ronaldo i sluttsekundene i lørdagens 2-2-oppgjør i Beograd. Superstjernen var sikker på at han hadde gjort Portugals vinnermål, men uten mållinjeteknologi ble aldri ballen dømt over streken.

Ronaldo kunne ikke tro det han så og hudflettet dommerne. Etter kampen kastet storscoreren frustrert fra seg kapteinsbindet og stormet i garderoben.

Siden har en veldedig organisasjon mottatt kapteinsbindet fra en stadionarbeider. Nå skal det legges ut på auksjon for å samle inn midler for å hjelpe en gutt på seks måneder. Spedbarnet lider av en alvorlig muskelsykdom og trenger en operasjon.

