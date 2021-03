Stortingsrepresentant trekker seg i protest mot Listhaug

Kjos reagerer sterkt på at Frps landsstyre forrige helg vedtok en rusresolusjon uten hennes medvirkning.

– Jeg har gitt beskjed om at jeg trekker meg som ruspolitisk talsperson. Jeg kommer ikke til å engasjere meg i rusreformen. Jeg opplevde det som en direkte mistillit til meg, siden jeg sto som ansvarlig for den saken, sier Kari Kjønaas Kjos til VG.

Kjos sier at hun ikke ser noen grunn til å snakke mer med påtroppende partileder Sylvi Listhaug.

TV 2 har vært i kontakt med Kjos, som opplyser at hun er preget av saken, som hun oppfatter som en belastning. Hun bekrefter at hun er korrekt gjengitt av avisen.

– Ga klar beskjed

Frp-veteranen med 16 år på Stortinget sier at Listhaug var sentral i et fremstøt for å få partiet til å si blankt nei til rusreformen.

Landsstyret vedtok 21. mars å gå imot regjeringens forslag til rusreform. Resolusjonen har til nå ikke vært offentlig kjent.

Ifølge Kjos skulle stortingsgruppen behandle rusreformen 24. mars. Før landsstyremøtet hadde Listhaug informert henne om at hun vurderte å fremme en resolusjon.

Ifølge VGs kilder ble ikke landsstyret informert om Kjos sine innvendinger mot resolusjonen.

– Jeg ga klar beskjed om hva jeg syntes om at hun punkterte prosessen, sier Kjos.