Grammy-vinner arrestert etter anklager om barnemishandling

Trommeslageren til Alabama Shakes er i varetekt, og siktet for overgrep mot barn.

Johnson ble pågrepet onsdag 24. mars i den amerikanske delstaten Alabama, etter anklager om såkalt «forsettlig tortur og forsettlig overgrep».

Mishandlet

Ifølge flere amerikanske medier, som The Independent og The Guardian, skal han angivelig ha brutalt slått eller på annen måte mishandlet et barn under 18 år.

En jury i Limestone County har tiltalt ham for disse anklagene om misbruk av barn.

Kausjon er satt til 21.500 dollar og han skal møte i retten igjen 7. april.

VINNER: Heath Fogg, Brittany Howard, Steve Johnson, og Zac Cockrell fra Alabama Shakes poserer med Grammy-prisene sine. Howard sluttet i bandet i 2019. Foto: Chris Pizzello/AP

Tidligere dømt

Trommerslageren har vært i rettssaler tidligere. I 2019 anklaget ekskona han for å true, trakassere, forfulge og kvele henne etter skilsmissen i 2018, ifølge Roling Stone.

Han fikk en type besøkelsesforbud som i USA heter «protection from abuse order», og brøt den.

Han erkjente straffskyld for siktelsen og fikk ett år med betinget fengselsstraff og 24 måneder prøvetid.

Prisvinner

Rockebandet har toppet Billboard-listen med albumet Sound & Color.

De vant også flere Grammy-priser, blant annet fire for det ovennevnte albumet. I 2018 fikk de deres hittil siste Grammy-pokal, for låten Killer Diller Blue.

Vokalisten er rocker Heath Fogg, bassisten heter Zac Cockrell og Johnson er som nevnt på trommer.