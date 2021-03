Sjokkerer «Luksusfellen»-ekspertene: – Drømmer om å få brystkreft

I tirsdagens episode av «Luksusfellen» på danske TV3, er det Connie Nørgaard Skovgaard og ektemannen Esben Nørgaard Skovgaards gjeld og livsstil som skal gjennomgås.

I programmet kommer det frem at Connie har brukt 250.000 danske kroner, altså over 300.000 norske kroner, på å renovere en leilighet hun leide i seks måneder.

Det kommer også frem at Connie og ektemannen har 44 forbrukslån, og at hun drømmer om å få brystkreft.

Er i gang med det nyeste afsnit af Luksusfælden, og det går direkte ind i toppen af bedste afsnit nogensinde. En kvinde har renoveret en lejelejlighed for 250.000. Hun boede der i seks måneder. Værterne dør af grin. Fænomenalt TV #luksusfælden — Thomas Kær (@thomaskiyeah) March 23, 2021

Tidenes mest crazy

Episoden ble sendt på danske Viaplay forrige uke, og sendes også på norske Viafree.

Paret, som bruker 15.000 kroner i måneden på mat, har siden da blitt snakket om av «hele» Danmark.

Flere beskriver episoden som «tidenes mest crazy».

«Dette er det sykeste jeg noen gang har sett på TV,» kommenterer en seer på Twitter.

– Jeg har hatt en mann uten baller, freser Connie i episoden, før hun truer med å slå ektemannen hvis han ikke flytter seg.

Dette angrer Connie på i dag.

– På et tidspunkt sier jeg at jeg har hatt en balleløs mann, og at jeg ikke gidder mer av Esben. Det angrer jeg på, sier hun til Holstebro Struer Dagbladet.

Vi taler om damen, der åbenbart skød en kvart mil af på at renovere en lejelighed. Hun ER vild. 🥴Mest crazy afsnit af Luksusfælden ever. — Mimo Antabi (@Mimoantabi) March 27, 2021

Utelot røyking og Lotto

Connie sier til nettstedet at hun har registrert kritikken i sosiale medier, men at det også var mye som ikke ble tatt med i episoden.

– Jeg røyker, mannen min spiller på oddsen, og begge to spiller Lotto. Hvorfor er ikke det med, spør hun.

Til tross for alle reaksjonene, angrer ikke Connie på at hun var med i programmet.

– Det har vært en blandet fornøyelse å være med. De som kjenner oss, sier at de har fått oss til å virke langt verre enn det vi er. Jeg har fulgt litt med på reaksjonene på nettet, som har vært harde, men det bryr meg egentlig ikke, sier hun.

Forbrukslån til golf og møbler

Connie og Esben møtte hverandre på Facebook-siden «Singler over 35 i det jyske», og giftet seg under ett år senere.

Siden Connie sa opp leiligheten hun hadde renovert for over 300.000 kroner og flyttet sammen med Esben, har de tatt opp flere forbrukslån for å spille golf og kjøpe nye møbler.

I episoden innrømmer Connie at hun drømmer om å få brystkreft slik at de kan få utbetalt forsikringspenger som kan dekke gjelden.

I har alle ret: det nyeste afsnit af Luksusfælden er mega crazy 🤯🤯 — Julie Eir (@EirJulie) March 25, 2021

Får 80.000 i måneden

Connie jobber som prosessoperatør, og Esben jobber med å snu ost i en ostefabrikk.

Til tross for at paret får utbetalt rundt 80.000 kroner i måneden, gir de i «Luksusfellen»-episoden uttrykk for at de synes at det er for mye å betale 7000 kroner i renter og avdrag hver måned.

Det nyeste afsnit af luksusfælden med Connie og Esben er 🔥🔥🔥 — Line Marx Bertelsen (@Bertelsen2512) March 23, 2021

Connie og Esben fra luksusfælden.. Jeg er målløs.. Shiiiiiit en omgang #luksusfælden — Lars Huldgaard (@LHuldgaard) March 23, 2021

Ekspertene knekker sammen

I episoden bryter «Luksusfellen»-ekspertene, Kenneth Hansen og Sesilie Munk-Stenderup, ut i latter da de får høre at Connie renoverte leiligheten hun leide.

Stemningen blir da såpass amper, at Connie skjeller ut samtlige i rommet og sier at hun trenger en «time out».

Dagen etter er TV-teamet på plass igjen, og da forteller tobarnsmoren mer om det høyst uvanlige valget.

– Jeg flyttet inn i en gammel leilighet hvor det for eksempel var en el-måler på soverommet og hvor skuffer og skap holdt på å falle ned på kjøkkenet. Jeg hadde 300.000 kroner, og hvis jeg skulle holde ut å bo der i 12 år, frem til barna mine fylte 18 år, måtte det renoveres, sier hun.

– Satan selv

Connie synes at «Luksusfellen»-ekspertene burde vist mer hensyn til hennes følelser.

– Jeg syntes at de var ganske harde mot meg, sier hun til Holstebro Struer Dagbladet.

Og:

– De får meg jo til å ligne på Satan selv. Det er jo bra TV når jeg står der og truer mannen min, sier hun.

#luksusfælden S. 26 a. 8 er noget af det vildeste jeg nogensinde har set. Mindre selverkendelse skal man lede længe efter. — Laura Some Number (@LauraSomeNumber) March 24, 2021

Connie beskriver alle reaksjonene som har kommet i etterkant som et «stormvær», men at det har kommet mye positivt ut av «Luksusfellen»-deltakelsen også.

– Det har bare ført meg og Esben enda nærmere hverandre. Det har vært et stormvær å delta, men ikke et jeg ville ha unnvært, sier hun.