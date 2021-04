Det er lenge siden man lo av Skoda. Faktisk så lenge siden at vi ikke husker sist vi hørte en god vits på merkets bekostning.

Akkurat det tenker jeg litt ekstra på når jeg setter meg bak rattet i deres rykende ferske elbil, SUVen Enyaq. Det slår meg at det knapt finnes et bilmerke der ute som har hatt en tilsvarende reise gjennom de siste 15-20 årene.

VW tok over eierskapet av Skoda i 1991, og det var et smart grep. Det tok riktignok noen år før de kom skikkelig i gang med å etablere merkevaren på nytt. Men se hvor de er nå!

Selve beviset

Selve symbolet på Skodas klassereise, er Enyaq. Ta en kjøretur og tenk deg om. Er det egentlig noe du virkelig savner her? For svært mange tror vi svaret på det spørsmålet er nei. Det skyldes rett og slett at Skoda nå ikke bare handler om fornuft, men også er ispedd litt følelser, og tør vi si det: En porsjon luksus.

Skoda Enyaq iV80 Pluss: Plass, pris og praktiske løsninger Minus: Ser litt "tam" ut i baseutgaven Pris fra: 348.000 kroner Pris testbil: 550.700 kroner

Vi beklager å "avsløre" konklusjonen så tidlig. Men les videre, og se hvorfor vi ikke bare tror at dette blir en av Norges mest solgte biler i tiden framover – men også at det er den beste bilen Skoda har å by på. Uansett drivlinje. Uansett tidsperiode.

Følgelig spås det herved at 2021 kommer til å bli et særdeles bra år for Skoda, forutsatt at de klarer å få tak i nok biler.

På tide

Men før vi går videre, så la oss "sette" bilen litt. Skoda drar også her god nytte av å være del av VW-konsernet. Plattformen i bunnen er den samme som står i VW ID.4.

Likevel har Skoda klart å gi bilen en god porsjon særpreg. Mange ville nok ikke gjettet at det var samme utgangspunkt, om de så bilene ved siden av hverandre. En ting er designforskjellene, som faktisk er ganske betydelige. I tillegg er de fysiske målene på bilene ulike. På innsiden er det også vesentlige forskjeller. Mer om det siden.

I starten er det bakhjulsdrift som gjelder. Men fra høsten av får du Enyaq med 4x4.

Prisene

Prisen på innstegsmodellen av Enyaq, iV 50, er 348.000 kroner. Da får du et batteri på 52 kWt (netto), rekkevidde på opptil 348 kilometer (WLTP) og 148 hk.

Men vi har testet det som inntil videre er toppmodellen – iV 80. Den har batteri 77 kWt – og rekkevidden opptil 528 kilometer. Startprisen på iV 80 er 455.680 kroner.

Her snakker vi med andre ord folkelige priser – og et segment der det er mange kjøpere. Men nok oppramsing av fakta. La oss komme i gang med testen:

Hvordan er den å kjøre?

Du trenger ikke mange minutter bak rattet i Enyaq for å merke at dette fungerer godt. Her er det bra komfort, lavt støynivå og ingen smell eller ufine lyder når du møter på ujevnt underlag.

Samtidig er oppsettet fastere enn vi hadde ventet. Kombinert med lavt tyngdepunkt, umiddelbar respons på gasspedalen og bakhjulsdrift – blir Enyaq smått underholdende å kjøre. Fokus er selvsagt komfort, men Enyaq byr på litt ekstra for de som er glade i litt mer aktiv kjøring.

PS: Vi lette forgjeves etter en knapp som kunne slå av de elektroniske støttehjulene, uten hell. Det får du ganske enkelt ikke gjort.

Vi liker bedre interiøret i Enyaq, enn i "slektningen" ID.4. Med skinnseter får du til og med en følelse av luksus.

Styringen er lett og fin til daglig kjøring, og velger du Sport-modus, er den litt mer vektet og presis.

Motoren kjenner vi fra før. Den er på 204 hk. Det holder, selv om bilen veier 2 tonn. 0-100 km/t på 8,5 sekunder får ikke ingen til å skjelve av forventning, men Enyaq er på ingen måte undermotorisert. Og som vanlig på elbiler, er det ekstra mye som skjer når du gir gass i lave hastigheter.

Vi må tilstå at vi er mer enn litt spente på topputgaven – som får 265 hk. Da kan dette bli riktig så morsomt.

Fronten er tpyisk Skoda - med mange skarpe kanter. Grillen ser dessverre litt billig ut. Foto: Mats Brustad

Forbruket virker å være rimelig lavt, med utgangspunkt i bilens størrelse og vekt. På den faste testruten fikk vi bekreftet inntrykket. Her snakker vi 120 kilometer med småveier, riksvei og motorvei. Fasit ble en av de laveste målingene vi har gjort: 1,74 kWt/mil. Noe av det skyldes at vi begynte med denne løypa i vinter, og at det nå begynner å bli mildt. Men det er ikke hele forklaringen. Enyaq virker rett og slett effektiv.

Klimaanlegget står på 21 grader og ute er det 10-12 varmegrader. Når vi kjører testløypa bruker vi ikke noe eco-modus, og følger trafikken og fartsgrenser. Det er følgelig fullt mulig å få et betydelig lavere forbruk, om man trenger det.

Når det kommer til lading, er det imidlertid ikke fullt så bra. 11 kW ved hjelp av ombordlader er helt greit. Men 125 kW ved hurtiglading er noe snaut, på en såpass stor batteripakke. Under ideelle forhold (som veldig sjelden lar seg gjenskape i virkeligheten), klarer du 5-80 prosent på 38 minutter.

Testbilen har fem ulike kjøreprogram: Eco, comfort, Normal, Sport og Individual. Sistnevnte lar deg sette opp bilen slik du selv ønsker.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

I kjent stil er Skoda gode på dette. Det er faktisk over 40 liter større bagasjerom enn i ID.4. Her har du 528 liter.

Bakseteryggene kan legges ned 40/60. Det er ikke fullt så fleksibelt som 40/20/40. Men det er i alle fall en romslig skiluke, som veier litt opp.

Stort bagasjerom. Mangler festeanretninger på selve gulvet. Men kroker på siden er viktig. Håndtak på hver side lar deg legge ned ryggen på baksetene.

Volumet øker til 1.710 liter når ryggene er lagt ned, men da er ikke gulvet flatt. Baksetene kan ikke skyves fram og tilbake.

Under gulvet i bagasjerommet er det et eget oppbevaringsrom for ladekabler. Dessverre ingen frunk. Akkurat det overrasker litt, fra et merke som vanligvis er så solide på praktiske løsninger.

Tilhenger får du imidlertid med deg. Testbilen kan trekke opptil 1.000 kg, på modellen med firehjulsdrift får du med deg 200 kg til. Takstativ/skiboks er det også lagt tilrette for. Opptil 75 kg kan du ha her.

Totalt kan du ha med deg hele 658 kg nyttelast.

Livet i baksetet

Raust med plass er det også i baksetet. Her skal det mye til å ikke finne seg til rette, uansett om du er liten eller stor. Det midterste setet er også fullt mulig å bruke av voksne – og gulvet er helt flatt gjennom hele bredden.

I baksetet er det svært romslig. Dessuten god plass til tre personer, også i bredden. Gulvet er glatt.

Testbilen har eget klimaanlegg i baksetet, det er oppvarmede seter – og to USB-C-uttak. Dessuten får du en 230 Volt-kontakt. Det kommer ofte godt med.

Hvis ingen bruker det midterste setet kan du legge ned midtarmlenet – som inneholder to koppholdere. Det er også mulig å legge flasker/kopper i egnede områder i bakdøra.

Du kan få vippebord, også. Men ikke som standard. Er ikke det litt smålig da, Skoda?

Bak rattet

Skoda har gode seter. Særlig sportssetene gir litt ekstra støtte både til lår og rygg. Men de "klemmer" deg ikke, slik du kanskje er vant med på sportsbiler, og det er ikke forlengbar lårstøtte.

Midtarmlenet kan justeres i høyde, og gir en god støtte.

Fra førersetet har du godt utsyn og kontroll i alle retninger. Rattet er både tøft å se på, og behagelig å holde i. Smarte knapper og hjul, gjør det mulig å styre det meste, uten å bruke touchskjermen.

Men vi skulle gjerne hatt informasjon om radiokanaler og telefonlister opp i head up displayet. Sistnevnte fungerer imidlertid ypperlig på alle andre måter. Her får du virtuell virkelighet (Augmented Reality) – som for eksempel piler som viser hvor du skal svinge av. Vanskelig å beskrive – må oppleves.

Forøvrig er det raust med oppbevaringsrom, nederst i midtkonsollen, trådløs lader smart plassert øverst, to koppholdere og et dypt og romslig oppbevaringsrom under midtarmlenet.

Den store og høyt plasserte infotainmentskjermen fungerer godt. Foto: Mats Brustad

Design: Utenpå og inni

Særpreg er det ikke bøtter og lass med på testbilen. Vi skulle gjerne hatt lakk hele veien ned, sorte lister rundt vinduene – og den nye, knalltøffe belyste grillen (Crystal Face). Det meste av dette løser seg om du velger Sport Line. 20" felger gir nok også et løft på det visuelle, du kan til og med få 21" – men da kan nok det litt stive oppsettet begynne å bli vel merkbart.

At dette er en Skoda, er du aldri i tvil om. Det kunne like godt vært en Kodiaq eller en Octavia. Slektskapet er det ganske enkelt ikke mulig å snakke seg bort ifra.

Mens noen går nye veier med elbildesignet, er Skoda langt mer konservative. Uten at vi helt kan se noe galt i det. Det er skarpe kanter, slik vi er blitt vant med fra Skoda. Og den belyste grillen er jo vågale greier. Grillen på testbilen oppleves til sammenligning ganske billig og litt kjedelig.

Men innvendig får Skoda betalt for å være litt forsiktige. Vi synes den ser betydelig bedre – og dessuten virker mer påkostet – enn ID.4. Hva skjedde, der?

Enyaq har dessuten større infotainmentskjerm (13") som er lett å bruke – og en høy og fin midtkonsoll.

Materialkvaliteten i testbilen er veldig bra. Vi savner svart taktrekk (kan bestilles), men her har Skoda tatt et stort jafs av forspranget VW har hatt tidligere.

Skoda har fått et glimrende head up display – som inkluderer AR-teknologi (virtuell virkelighet). Merk de blå pilene, som viser hvor du skal ta av.

Tech-faktor

Vi har alt nevnt et brukervennlig infotainmentsystem og head up display med virtuell virkelighet. Enyaq er selvkjørende til nivå 2, som betyr at bilen i korte perioder kan gasse/bremse, følge fartsgrensene og styre selv. Noe mer er heller ikke tillatt, enda.

Viktig sikkerhetsutstyr som kollisjonsvarsling, automatisk nødbrems, sving- og sideassistent og utstigningsvarsel (varsler om det er fare for sammenstøt med annen bil, moped eller sykkel, når døren åpnes) er også på plass.

Frunk får du ikke. Men det er eg eget rom til ladekabler under gulvet i bagasjerommet.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du trenger en praktisk, romslig og prisgunstig familiebil

Ikke bilen for deg hvis: Du liker å skille deg ut, for denne blir det mange av i Norge!

Skoda Enyaq iV 80 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 204 hk / 350 Nm 0-100 km/t: 8,5 sek. Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 77 kWt (netto) Rekkevidde: 528 km (WLTP) Hurtiglading: 125 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 464 x 187 x 161 cm Bagasjerom: 528 / 1.710 liter Vekt: 2.000 kg Tilhengervekt: 1.000 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 348.000 kroner (iV 50) Pris testbil: 550.700 kroner (iV 80) Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 17,5 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

