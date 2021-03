Zuccarello til TV 2 om NHL-kometen: – Vi har klikket ganske bra

Mats Zuccarello har lagt New York-tiden bak seg. En russisk komet i Minnesota og en enorm hjemmeform har gjort savnet etter Madison Square Garden mindre.

- Zuuuuuuuuuuuuuk, ropte Rangers-fansen da nordmannen frelste publikum med lekre målgivende pasninger og mål i New York-drakten.

I New York spilte Zuccarello med mange stjerner, men den russiske rookien i Minnesota, Kirill Kaprizov (23), kan måle seg med de fleste av nordmannens lekekamerater opp gjennom årene.

– Kaprizov er en ung og god spiller. Vi har klikka ganske bra. Han er ganske leken, litt som jeg er både på og utenfor isen. Vi kommer godt overens. Det hjelper også for kjemien vår på isen, sier Zuccarello til TV 2 om 23-åringen som kom til National Hockey League som olympisk mester for Russland i 2018.

Superstart

I Russland tok han den hjemlige ligaen med storm som tenåring og i USA fikk han en enorm start med tre poeng allerede i debuten mot Los Angeles Kings.

KOMET: Kirill Kaprizov har tatt NHL med storm. Foto: Christian Petersen

Ingen i NHL-historien har noensinne krydret en debut med tre poeng inkludert seiersmål på overtid. Siden har ikke puck-kunstneren sett seg tilbake. Samspillet med Mats Zuccarello har fått Minnesota-fansen til å sitte på kanten av sofaen hver gang de spiller.

– Er han på topp-5 over spillere du har spilt med?

– Å rangere spillere er alltid vanskelig. Jeg har spilt med mange fantastiske spillere med helt forskjellige kvaliteter. Han har kun spilt 30 kamper i NHL, mens andre jeg har spilt med har over 1000 kamper i NHL. Men han er blant spillerne jeg har hatt best kjemi med, sier nordmannen.

Kaprizov har allerede notert seg for 27 målpoeng i NHL, best av samtlige nykommere i ligaen. Med sine elleve mål og 16 assists har han vært hovedårsaken til at Minnesota Wild har overrasket stort i år, spesielt hjemme har klubben vært knallsterke.

Til sammenligning har Mats meget akseptable 21 poeng på 22 kamper i år.

– Så du savner ikke lenger New York?

– New York-tiden min var fantastisk. Jeg setter stor pris på den tiden jeg hadde der og alle menneskene jeg møtte, og er takknemlig for alle opplevelser og minner med klubben, spillerne og fansen. Men det er historie nå. Det er to år siden. Nå er det Minnesota Wild som gjelder, og det er der all min fokus ligger.

FANFAVORITT: Mats Zuccarello fikk en varm velkomst i sin første kamp som Minnesota Wild-spiller på hans tidligere hjemmebane, Madison Square Garden. Foto: Bruce Bennett

Ensomt i koronaboblen

På den relativt korte tiden i Minnesota har han fått mange gode venner og folk han trives med. På klassisk Mats-vis sier han at han kommer godt overens med alle. Men noe spesielt utstrakt sosialt liv blir det ikke i en hverdag fullt av korona-restriksjoner.

– Som i andre land med strenge tiltak, så er koronahverdagen her også ganske ensformig. Her går det i munnbind og vi testes hver dag. Nå spiller vi matcher cirka annenhver dag også, så for min del går det kun i hockey. Om jeg ikke er sammen med laget på trening, spiller matcher eller er på reise i forbindelse med borte-matcher, så sitter jeg kun hjemme alene og kobler av mellom matchene og reisingen.

– Finnes det et sosialt liv utenom hockey i koronatider?

– Nei ...

Tvilte aldri på seg selv

Minnesota-fansen har uansett fått se en annen versjon av Zuccarello denne sesongen enn fjoråret. Laget er bedre, nordmannen er skarpere og målpoengene flere.

Zuccarello tvilte aldri på egen kapasitet, heller ikke at overgangen fra et pulserende New York til mer anonyme Minnesota var det rette:

– Jeg tvilte aldri på meg selv. Forrige sesong scoret jeg 15 mål og var kanskje ikke poengmessig helt der jeg skal være. Men jeg spilte bra. Og hvorfor skulle jeg tvile på meg selv? Det nytter ikke å sette seg ned og sutre og gi opp, slår han fast.

– Som idrettsutøvere vet man at det går mye opp og ned i løpet av en karriere, og personlig velger jeg å vokse på den motgangen jeg møter på og bruker den som motivasjon til hele tiden å kjempe meg tilbake. Kroppen føles fremdeles fin etter 600 kamper.

SUPERFORM: Mats Zuccarello tvilte aldri på seg selv. Denne sesongen har han storspilt for Minnesota Wild. Foto: Fredrik Hagen

Derfor har han heller ingen problemer med motivasjonen etter over et tiår i verdens tøffeste hockeyliga. Publikumsfavoritten elsker fremdeles å spille ishockey. Selv foran tomme tribuner så er han innstilt på å glede fansen.

– Motivasjonen er der alltid, også uten publikum. Selvfølgelig er det kjipt å spille uten fans, men vi får i hvert fall spilt kamper og konkurrert. Det viktigste er at vi får spilt hockey. Vi vet jo at fansen vår sitter hjemme og følger alle matchene våre på TV. Før eller siden er de tilbake på tribunen også. Det blir bra for både dem og oss, sier Zuccarello.