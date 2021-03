Sprengt testkapasitet i hyttekommunen Røros

Anbefalingen er å dra hjem fra hytta for test og karantene, men flere velger å ta det i hyttekommunen. Det byr på kapasitetsproblemer for Røros kommune.

– Det er hyggelig å ha hyttefolk på besøk, men akkurat testing og smittesporing er det vesentlig at vi klarer å opprettholde, sier ordfører i Røros kommune, Isak Veierud Busch, til TV 2.

BEKYMRET: Ordfører i Røros kommune, Isak Veierud Busch, er redd smittesporingskapasiteten vil sprenge. Foto: Privat

Gjennom påsken strømmer det til med hyttefolk. Det har gjort det utfordrende for kommunen, som plutselig må teste langt flere enn kapasiteten rekker til.

– Dersom noen tester seg her og får et positivt prøvesvar, er det vi som får smittesporingsjobben. Det vil kunne ha en snøballeffekt på kapasiteten vår, som gjør oss bekymret, sier ordføreren.

Han viser til regjeringens anbefaling om å ta testing og karantene i hjemkommunen, og oppfordrer hyttefolk i og rundt Røros til å følge rådet.

– Dra hjem

Gjennom hele pandemien har kommunen klart seg uten egne, lokale tiltak, og kun fulgt nasjonale retningslinjer.

– Vi tenker å fortsette med det i fremtiden, for det har fungert godt hittil, sier Busch.

Tidligere tirsdag har kommunen sendt ut en SMS til alle hytteeiere. I meldingen oppfordrer kommunen til å dra til hjemkommune for eventuell testing og karantene.

BEGRENSET KAPASITET: Kommuneoverlege Anna Lajla Westerfjell Kalstad ber folk reise hjem om man får symptomer. Foto: Tom Gustavsen

Har eksplodert

Kommuneoverlege i Røros kommune, Anna Lajla Westerfjell Kalstad, understreker oppfordringen, og legger til at man bør reise hjem om man får symptomer.

– Det eksploderte mandag med mange flere som skulle teste seg enn det vi er rustet for. Det var bare ti prosent av de vi testet som var lokale fra vår kommune, sier Kalstad til TV 2.

Kommuneoverlegen mener det er bra at folk tester seg, men understreker behovet for at beredskapspersonell er klare og uthvilte dersom kommunens innbyggere skulle trenge det.

– Vi bruker gjerne de samme folkene til å jobbe på legekontoret, til å teste og til å smittespore. Vi er en liten kommune med begrenset kapasitet, sier Kalstad.

Bes reise hjem

Mange av hytteeierne kommer fra Trondheim. Trondheim kommune ble derfor kontaktet av Røros kommune etter at testkapasiteten var sprengt.

– Vi ber folk om å dra hjem om de blir syke og teste seg i egen kommune da også de øvrige hyttekommunene vil kunne ha utfordringer knyttet til testkapasitet, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver Trondheim også at det mandag ble påvist to mye smittetilfeller i kommunen. Begge er smittet av kjente nærkontakter i andre kommuner, og begge har milde sykdomsforløp.