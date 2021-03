Cupen kan starte til sommeren og bli avsluttet neste vår

Norgesmesterskapet for herrer ble avlyst forrige sesong, for første gang siden 2. verdenskrig.

For å unngå at det samme skjer i 2021 kan løsningen bli at cupen sparkes i gang i siste halvdel av juli, og at semifinaler og finale gjennomføres i løpet av våren 2022.

– Det kan være et alternativ, ja. Det er noe vi jobber med. Får vi i gang toppfotballen i første halvdel av mai skal vi klare NM, men det er mange forutsetninger med tanke på når bredden åpner, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

– Vi synes det er en kjempeidé om vi får til en løsning der bredden er med, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball (NTF).

Cupen for 2022 vil derimot bli avviklet på samme vis som tidligere, med finale i november/desember.

Senere seriestart

Etter det TV 2 forstår ser NTF nå også for seg en seriestart for Eliteserien helgen 8./9. mai, altså en uke senere enn den forrige planen.

Fisketjønn opplyser at målet er å komme i mål med en plan for seriestart for alle nivåer før førstkommende torsdag.

– Vi ønsker å komme med en helhetlig plan rundt dette før de røde dagene er her. Det er fortsatt noen ting som må avklares, og en del forutsetninger som vi ikke nødvendigvis er herre over, sier han.

TV 2 meldte i forrige uke at NTF vurderer smittefrie bobler for de klubbene i Eliteserien som er rammet av treningsnekten.

Følgende klubber har for øyeblikket yrkesforbud: Lillestrøm, Mjøndalen, Strømsgodset, Sarpsborg 08 og Stabæk fra Viken, pluss Sandefjord, FK Haugesund og Bodø/Glimt - selv om sistnevnte har unngått treningsnekten gjennom sitt treningsopphold i Spania.

– Hva er status for dette arbeidet?

– Vi jobber med å tilrettelegge for bobler for klubber i områdene som er nedstengt. Det som gjør det til en god idé, er at det i dag er mobilitet i de klubbene som er nedstengt. De lever i samfunnet som deg og meg, sammen med familie og så videre. Mens de vil være fullstendig avskjermet fra samfunnet om de tas ut og sendes på treningsleir, sier Øverland.

Han har inntrykk av at helsemyndighetene er positive til denne løsningen.

– Man reiser da til et sted der det er lov å trene. Vi ønsker å lytte til signaler. Det vil være lovlige bobler, sier Øverland, som legger til at flere klubber har henvendt seg med tanke på å følge Bodø/Glimts eksempel om å reise til Spania på treningsleir, og opprette en smittefri boble der.

Fraråder klubber å gjøre som Glimt

– Da svarer jeg at jeg ikke ville gjort det, om jeg var i deres posisjon. Bent Høie har bedt klubbene om å tenke seg godt om og ikke følge Glimts eksempel, og det er et tydelig signal fra en statsråd. Men en innenlands boble er en helt annen sak. Derfor ba vi om at NFF lagde en veileder, og den har vi nå oversendt de klubbene som er i en situasjon der de vurderer å gå i en boble, sier Øverland.

– Kjenner du til at noen klubber fortsatt vurderer å gjøre som Glimt?

– Nei. Det ene handler om hva statsråden sier og at vi er forbilder og samfunnsbedrifter, men det andre handler om at du taper ganske mye kraft i treningseffekten når du må sitte på karantenehotell i sju dager når du kommer hjem, sier Øverland.