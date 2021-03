Dette øyeblikket fikk stjernen til å forstå sin egen seksualitet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Demi Lovato (28) hadde lenge nektet for at hun likte begge kjønn. Det var frem til hun så en ikonisk scene i filmen «Cruel Intentions».

«Dancing with the Devil»-sangeren Demi Lovato følte på mye skam som ung ettersom hun ble tiltrukket av kvinner.

På grunn av sin strenge religiøse oppvekst i Texas valgte hun den gang å skyve det fra seg.

– Jeg avslo enhver tiltrekkelse jeg hadde til jenter som ung før jeg en gang lot meg selv kjenne på hva jeg følte, forteller hun i en episode av «The Joe Rogan Experience» podkast.

Det var først da hun så en helst spesiell filmscene at hun forstod sin egen seksualitet.

«Alfabetmafiaen»

Lovato skjønte sin egen seksualitet da hun så den ikoniske kyssescenen mellom skuespillerne Selma Blair og Sarah Michelle Gellar i «Cruel Intentions.» Et kyss de har valgt å rekonstruere ved flere anledninger som på MTV Movie Awards i 2000.

Selma Blair and Sarah Michelle Gellar recreate iconic Cruel Intentions kiss https://t.co/h2Xm1014BE — The Independent (@Independent) December 7, 2020

Da Lovato så dette kysset likte hun det hun så, forteller hun at hun husker, og hun skjønte sin egen seksualitet.

Hun holdt det likevel skjult frem til nylig der hun fortalte at hun var panseksuell, ifølge People.

I dag er hun stolt over sin seksuelle legning og at hun er en del av LGBTQ-samfunnet.

– Jeg hørte noen kalle LGBTQIA+-samfunnet for alfabetmafiaen. Det er det, og det er det jeg går for! Jeg er en del av alfabetmafiaen og stolt, sier hun i podkastepisoden.

Lettet av brutt forlovelse

Lovato var tidligere forlovet med skuespiller Max Ehrich (29), men det ble slutt i september i fjor - bare to måneder etter Ehrich fridde.

PANSEKSUELL: Demi Lovato brøt forlovelsen med Mac Ehrich i fjor og har kommet ut som panseksuell. Foto: Jason Merritt

Denne hendelsen var også med på å påvirke hennes syn på sin egen seksualitet. Hun hadde egentlig sett for seg at hun skulle være gift og gravid nå – men det ble ikke tilfellet.

Sangeren forteller at forholdet med Ehrich fikk henne til å innse hvor skeiv hun faktisk var.

– Det siste året var jeg forlovet med en mann, og da det ikke fungerte, tenkte jeg: «Dette er et stort tegn.» Jeg trodde jeg skulle tilbringe livet mitt med noen, men da jeg ikke skulle det følte jeg en form for lettelse for at jeg kunne leve ut sannheten min, forteller Lovato.