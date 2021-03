Frigir navn etter dødsulykke i Oppdal

Det var 49 år gamle Are Vinsnes fra Trondheim som mistet livet i Oppdal skisenter på søndag.

Mannen etterlater seg tre barn. Det opplyser etterforskningsleder Anders Malm ved Gauldal politistasjonsdistrikt til Adresseavisen.

Politiet skrev søndag ettermiddag at det hadde skjedd en alvorlig ulykke i et skianlegg i Oppdal, hvor en mann hadde krasjet inn i et tre mellom løypene.

Like før klokken 18.30 meldte politiet at mannen var erklært omkommet.