Her blir det mest påskesol

Én landsdel skiller seg ut når solstrålene skal deles ut over det ganske land i det påskeferien starter for alvor.

Med hjemmepåske for hele landet er det nok mange som har ønsket seg strålende påskesol og nydelige skiforhold.

Men værgudene har hittil ikke vært raus med sola, og vakthavende meteorolog i StormGeo Roar Inge Hansen kan heller ikke komme med lovnader om mye sol.

– Det kommer en kaldere nordvestlig vind over Nordland og Trøndelag onsdag, som gir snøbyger i Troms og Finnmark. Lenger sør, og nord mot Nordland og Trøndelag blir det stort sett regnbyger. Det blir ikke så mye sol i disse områdene, sier Hansen.

– Må høyt til fjells

Over Sør-Norge ligger det et frontsystem som gir en god del regn på Vestlandet på tirsdag.

– Dette systemet som særlig ligger sør for Stadt, begynner å trekke mer østover og sørover i løpet av onsdagen. Det fører til gradvis lettere vær på Vestlandet utover onsdagen, og etter hvert opphold, sier meteorologen.

For Østlandet sin del blir det fint, men det vil komme regn på formiddagen.

– Det ser ut som frontsystemet gjør seg gjeldende, og det vil komme regn på formiddagen. Det er mildt, og selv helt opp mot 1000 meters høyre vil nedbøren komme som regn. Du må altså høyt til fjells for at du skal få snø, sier Hansen.

– Mye fint vær

Værutsiktene for skjærtorsdag og langfredag er nokså lik som de foregående dagene, ifølge meteorologen.

– Frontsystemet som gir gråvær på onsdagen, trekker østover og sørover og går nedover mot Danmark. Dermed får vi en litt kjøligere nordavind over Sør-Norge, sier Hansen.

Både onsdag og torsdag blir det mye fint vær både på Vestlandet sør for Stadt og på Østlandet.

– Det blir ikke de høyeste temperaturene men mellom fem til ti grader.

Når det gjelder områdene nord for Stadt, vil et nytt lavtrykk komme inn nord i Norskehavet. Dette vil føre til en god del nedbør for Trøndelag sin del.

Her blir det penest

– For Nord-Norge sin del kan de vente seg snøbyger mot helga. Det blir ikke noe særlig påskevær, ser det ut som. Vinden kan i perioder komme opp mot kuling på kysten i nord, sier Hansen.

Ifølge meteorlogen er det altså én landsdel som skiller seg ut i kampen om det beste påskeværet.

PÅSKESOL: Med strålende vær i hovedstaden tirsdag var det mange som tok turen ut. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Første del av påska må en si at det er Østlandet som får det beste været. Også Vestlandet sør for Stadt blir det også rimelig bra vær, sier han.

De som kommer dårligst ut når det kommer til utdeling av etterlengtede påskesolstråler er Trøndelag og områdene nordover.