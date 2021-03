Frykter konsekvensene etter enormt narkobeslag: – Stor fare for at folk debuterer med heroin

Politiet avdekket forrige uke et omfattende nettverk som produserer og importerer Rivotril-piller. Nå frykter lederen i Human Narkotikapolitikk at dette kan få uante konsekvenser.

Norsk politi har lenge etterforsket et kriminelt nettverk som har drevet med omfattende innførsel av ulovlig produserte Rivotril-tabletter.

Forrige uke aksjonerte ungarsk politi mot flere aktører som mistenkes for å stå bak hovedinnførselen. Politiet fant over 9,3 millioner tabletter.

BESLAG: Det ble funnet eske på eske med Rivotril-tabletter Foto: Politiet

Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, sier at det enorme beslaget merkes godt i det norske rusmiljøet.

– Mange er utrolig avhengige av Rivotril og nå er det helt tørke. Folk løper rundt og spør etter tablettene, og ender kanskje opp med noe helt annet, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

Han synes det er alvorlig at det ikke finnes noen gode alternativer til de som er avhengige, og frykter at dette vil få konsekvenser.

– Skremmende

Rivotril er et sterkt nerveberoliggende medikament som inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam. Dersom tablettene ikke er foreskrevet av lege, regnes det som narkotika i Norge.

– Dette er veldig sterke og vanedannende tabletter. Det er skremmende at det er et så stort marked for dem i Norge, sier Knutsen.

– Hvem er det som bruker Rivotril?

– Det er mange ulike grupper. Dette går langt utover de åpne rusmiljøene og de tunge rusavhengige. De aller fleste som kjøper disse medikamentene er utenfor det miljøet, sier Knutsen.

Tyr til sterkere stoffer

Etter politiets gigantbeslag i Ungarn har det blitt nærmest umulig for norske rusmisbrukere å få tak i Rivotril. Det gjør situasjonen svært krevende for de som er avhengige.

NARKOTIKA: Dersom legemiddelet ikke blir foreskrevet av lege regnes det i Norge som narkotika. Foto: Politiet

– Det er forferdelige abstinenstilstander som oppstår når de ikke får tak i disse medikamentene, det er skikkelig delirium, sier Knutsen.

Han er bekymret for at flere vil bli så desperate at de tyr til andre narkotiske stoffer.

– Det er stor fare for at folk debuterer med for eksempel heroin når de ikke får tak i disse medikamentene, sier Knutsen.

Omfattende etterforskning

Avsnitt for annen alvorlig eller organisert kriminalitet i Øst politidistrikt har etterforsket ulovlig produksjon av Rivotril siden 2019.

– Vi har gjennomført en omfattende etterforskning, som gir grunnlag til å mistenke en rekke store innførsler av ulovlig produsert Rivotril til Norge, sier politiadvokat Kari Karlsen Aas i Øst politidistrikt.

NETTVERK: Politiet mistenkte rast at det var et stort nettverk som sto bak innførselen av ulovlig Rivotril. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det hele startet med at det i slutten av oktober 2019 ble stanset en tyskregistrert personbil med to ukrainere i tollen på Svinesund.

– Vi fortsatte videre etterforskning med utgangspunkt i denne saken, og pågrep i februar 2020 et ektepar som mottakere av lasten. Disse er mistenkt for å være mottakere av flere innførsler av Rivotril, sier politiadvokat Kari Karlsen Aas i Øst politidistrikt.

Her ble det gjort beslag av omtrent 183.000 rivotril-tabletter. Politiet mistenkte at det var snakk om et nettverk som drev med innførsel av tablettene.

Sosialt problem

I starten av 2021 ble det inngått en avtale med Ungarn, hvor målet var å redusere tilgangen til ulovlig produsert Rivotril i Europa.

I forrige uke gjennomførte politiet en stor aksjon mot flere aktører i Ungarn. Ungarsk politi fant over 9,3 millioner tabletter, samt store mengder av virkestoffet klonazepam og ingredienser til produksjon av Rivotril.

MILLIONER: Det ble funnet over ni millioner tabletter. Foto: Politiet

På det norske markedet koster en tablett med Rivotril rundt 20 kroner. Det betyr at beslaget i Ungarn hadde en verdi på omlag 186 millioner kroner.

Virkestoffet i Rivotril, Klonazepam, er aggresjonsfremmende, gir nedsatt hukommelse og er svært avhengighetsskapende. Misbruk av stoffet sammen med andre rusmidler, som alkohol og opiater, kan i verste fall føre til dødsfall.

FREMSTILLES: Her blir tablettene fremstilt i Ungarn. Foto: Politiet

– Virkningen av stoffet, og den økonomiske profitten aktørene i dette illegale markedet har, gjør slike tabletter til et sosialt problem. Det vil derfor være av stor forebyggende betydning at politiet prioriterer å jobbe opp mot denne typen narkotika, skriver politiet i en pressemelding mandag.

Mildere preparater

Nå mener Knutsen at fokuset bør være på de som sliter med abstinenser og avhengighet etter å ha brukt Rivotril over lang tid.

– Jeg synes det er viktig å tenke på hvorfor disse menneskene vil ha denne typen medikamenter. Når folk kjøper sånne tabletter på gata har man det ganske ille, sier Knutsen.

HJELP: Knutsen mener det er viktig å gi nødvendig hjelp til de som har vært avhengige. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han synes det er alvorlig at det ikke finnes gode alternativer for dem som nå sliter.

– Jeg synes de burde få tilgang på mildere preparater fra legen. Det finnes lignende nerveberoligende medikamenter som er langt mindre farlige og vanedannende, sier Knutsen.