Dersom Norges VM–håp skal leve, må denne mannen stoppes

Med draktnummer 10 på ryggen, kapteinsbindet på armen og en rapp høyrefot er Stevan Jovetić (31) mannen Norge må stoppe i tirsdagens kamp.

Montenegro har vunnet begge sine kamper i VM–kvalifiseringen, riktig nok mot Latvia og Gibraltar, men landslagets kaptein har levert varene og er for tiden brennhet.

På disse to kampene har Jovetić notert seg for tre scoringer. Seieren over Latvia fikset han nærmest på egen hånd med to praktmål.

Se målene mot Latvia i videovinduet under!

Allsidige "Joveta"

Mannen som i hjemlandet går under kallenavnet "Joveta" er kjent for å være en relativt komplett angrepsspiller.

Hans primære posisjon har vært spiss, men på landslaget inntar han ofte rollen som offensiv midtbane. En rolle han behersker med bravur, grunnet gode tekniske ferdigheter, fart med ball og evnen til å linke opp med lagkamerater.

"Joveta" var med da Montenegro spilte sin første landskamp i 2007, og er med 31 mål den som har flest mål for landslaget. Målene har han levert på bare 60 kamper, i tillegg til 13 målgivende pasninger.

En CV mange kan drømme om

Jovetić spiller til vanlig i klubben Monaco, men har en lang karriere bak seg. Som 13-åring flyttet han fra hjembyen Podgorica til Beograd, for å spille for FK Partizans ungdomslag. Etter fire og et halvt år i Serbia signerte han for Fiorentina.

31–åringen har aller flest kamper for italienske Fiorentina, der spilte han 134 kamper på fem sesonger. I Firenze ble omtalt som "den nye Roberto Baggio", der noe av sammenligningen var basert på det lange krøllete håret.

Etter suksess i Fiorentina gikk turen videre til Manchester City, der han på 44 kamper bidro med 17 målpoeng. Før han dro til Monaco i 2017 var angrepspilleren også innom Inter og Sevilla.

Til tross for hans imponerende CV og store talent har spilletiden ofte blitt begrenset som følge av flere skader. På klubbnivå er ikke scoringsstatistikken like sterk som på landslaget, men 101 mål og 50 assists er fortsatt respektabelt på 359 kamper.

En kjent trussel

Ståle Solbakken og hans menn vet godt hvilken trussel Montenegros nummer 10 utgjør.

– Han er en god spiller. Vi må være redde for ham og ta oss av ham, sa Martin Ødegaard om Monaco-spilleren da han møtte til pressekonferanse med landslagssjefen etter treningen mandag.

– Vi møter et godt lag, og Jovetić er en veldig, veldig god spiller, sa Solbakken på spørsmål fra montenegrinske journalister.

Skyter Jovetić laget sitt til seier tirsdag, vil Norge være seks poeng bak Montenegro og trolig også Tyrkia etter bare tre kamper. Med norsk seier vil laget være à poeng med motstanderen og maksimalt tre poeng bak lederlaget før høstens sju kamper.