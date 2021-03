Beryktet mafia-rømling avslørt i kokkevideo på YouTube

Etterlyste Marc Feren Claude Biart (53) gjorde alt han kunne for å skjule identiteten, men glemte én viktig detalj ...

Siden 2014 har Marc Feren Claude Biart (53) vært på rømmen fra det italienske politiet.

Nylig ble han pågrepet i et turistområde i Boca Chica i Den dominikanske republikk, hvor han ifølge The Guardian har levd et stille liv i en årrekke.

Biart ble pågrepet etter at han og kona la ut matlagingsvideoer på YouTube.

I videoene, hvor det ble laget italienske matretter, skjulte Biart ifølge BBC ansiktet, men hans distinktive tatoveringer gjorde at Interpol kjente ham igjen.

Mandag ble han pågrepet og sendt hjem til Italia med fly.

– Kjærligheten for det italienske kjøkkenet gjorde det mulig å følge sporene som ble etterlatt på nettet og sosiale medier, skriver politiet i en pressemelding.

Kontrollerer Europa

Biart stakk av fra politiet i 2014 etter å ha blitt etterlyst for å ha smuglet kokain inn i Nederland på vegne av den beryktede Cacciola-forgreningen til mafianettverket ’Ndrangheta.

’Ndrangheta antas å styre importen av kokain til Europa og er hovedsamarbeidspartner til de colombianske og mexicanske narkotikakartellene på det europeiske kontinentet.

De har forgreininger over hele Italia, utover i de fleste europeiske land, i USA og i Latin-Amerika.

Deres årlige omsetning anses å ligge på minst 50 milliarder euro og omtrent 60.000 mennesker antas å jobbe for nettverket globalt.

Mandag ble et annet ’Ndrangheta-medlem, Fransesco Pelle, pågrepet, og da på en covid-19-klinikk i Portugal.

Pelle har vært på rømmen i 14 år, og blir ansett som et av de farligste mafiamedlemmene i verden.

«Feiten» og «Ulven»

Den angivelige lederen for ’Ndrangheta-nettverket, Luigi Mancuso (66), er kjent som «Onkelen», og andre medlemmer har kallenavn som «Feiten», «Blondie» og «Ulven».

De står tiltalt i en av de største mafiarettssakene på flere tiår, som startet i januar og er forventet å vare i to år.

KAOTISK: Skjermer som viser flere av de over 300 tiltalte under åpningsdagen av rettssaken. Foto: Gianluca Chininea

Rettssaken foregår i en spesiallaget bunker på over 3000 kvadratmeter i Lamezia Terme i Calabria.

BUNKER: Den spesiallagde bunkeren som den to år lange rettssaken skal foregå i, i Lamezia Terme i Calibria. Foto: Gianluca Chininea

Hele 355 mafiamedlemmer og korrupte personer i myndighetene er tiltalt for blant annet drap, narkotikasmugling, utpressing og hvitvasking av penger.

Under en rettshøring tok det tre timer å lese opp navnene på alle de tiltalte.

900 vitner er forventet å delta i rettssaken – blant dem over 50 tidligere mafiamedlemmer som har brutt taushetsløftet «Omertà».