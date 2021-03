Narviks nåløye

Narvik har engasjert Per A. Flod til å ta kampen mot Norges Ishockeyforbund. Ett ord blir spesielt viktig for hockeyeventyret i Nord-Norge.

Det ble ikke noe NM-sluttspill i år heller. Likevel har hockeyen funnet en måte å sørge for at temperaturen nærmer seg kokepunktet i det som vanligvis er sportens høytid.

Denne gangen skjer det dessverre utenfor isen, og det er styret i Norges Ishockeyforbund og Arctic Eagles fra Narvik som er duellantene.

Jonas Bariås kommenterer ishockey for TV 2. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Etter forbundsstyrets overraskende valg om å gå mot innstillingen til deres egen administrasjon, samt et flertall av klubbene i Fjordkraft-ligaen, vil Narviks fremtid avgjøres i en juridisk kamp.

Jeg klarer ikke å la være å se ironien i saken. Gjennom sesongen hentet Narvik inn spiller etter spiller i en desperat jakt på å finne tilbake til forrige sesongens imponerende spill.

Nå kan det vise seg at mannen som skal redde nordlendingene fra nedrykk verken er målfarlig i powerplay eller særlig rapp på skøyter.

Men ingen kan bestride at Per A. Flod har erfaring og blikk for spillet på arenaen de nå entrer. Så gjenstår det å se om han finner åpningen som vil sørge for at klubbene i Fjordkraft-ligaen må sette av penger til flyreiser til Evenes også kommende sesong.

Ingen uskyldige

Uansett hva som skjer videre, er det vanskelig å se noen store vinnere i saken.

Spesielt etter en sesong hvor aktørene i topphockeyen mener de har knyttet tettere bånd og samarbeidet bedre enn noen gang. Vil sportens omdømme få en ripe i lakken?

Uansett hvilken side man står på, er det bare trist at sesongens klimaks blir en ankesak hvor noen få setninger skal finleses og tolkes av jurister. Det er kanskje ikke idrett på sitt aller verste, men det er jaggu ikke langt unna heller.

Spesielt når uenigheten fint kunne vært unngått. Kall det gjerne påskekrim med en vri, for her er ingen uskyldige. For det første kunne NIHF vært tydeligere i formuleringene av sesongdefinerende prinsipper.

For det andre kunne Narvik vist langt større proaktivitet og bedt om en oppklaring allerede i høst. I stedet ventet de til det var for sent. At Narvik ikke kom på banen i denne saken før i februar, talte nemlig mot klubben da forbundsstyret skulle avgjøre saken.

Sakens kjerne kommer av at NIHF har brukt ulike formuleringer når det gjelder:

Rangering av tabellen dersom serien ikke kan fullføres.

Hva som skjer med tabelljumboen i Fjordkraft-ligaen og laget som leder 1. divisjon, hvis det ikke kan gjennomføres kvalifiseringsspill.

Ordet som kan avgjøre

Rangeringen av tabellene er forholdsvis grei å tolke. Dersom serien ikke kan fullføres, skal tabellen baseres på antall poeng lagene har sanket per kamp gjennomført, dersom et visst antall seriekamper er gjennomført.

“I denne sammenheng anses det å være kampantall tilsvarende dobbel serie”, heter det på hockey.no. Et ganske enkelt regnestykke som gir svaret 18 kamper.

Problemet er at ordet “kampantall” ikke brukes under retningslinjer for kvalifiseringsspill:

“Dersom det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom Eliteserien Menn (ESM) og 1. divisjon etter endt seriespill, vil lag ranket nummer 10 fra ESM rykke direkte ned, mens lag ranket nummer 1 fra 1. divisjon vil rykke direkte opp. Dette forutsetter at både ESM og 1. div blir spilt med minimum dobbel serie”.

Fraværet av ordet kampantall her kan altså avgjøre at Narvik blir værende på øverste nivå, mens Ringerike nektes å rykke opp. For hvis Narviks anke går gjennom, konkluderer ankeutvalget også at kriteriet for opprykk og nedrykk ikke er oppfylt.

Sport er ikke lenger et tema

I så fall vil både Fjordkraft-ligaen og 1. divisjon se like ut som i 20/21-sesongen når lagene starter opp igjen til høsten. Det er nettopp dette Norsk Topphockey ønsket å unngå da de jobbet for at ingen skulle rykke ned, mens Ringerike og Lørenskog skulle opp.

Ikke fordi de er overbevist om at tolv lag er en optimal løsning sportslig sett. Dette vil øke avstanden mellom topp og bunn i Fjordkraft-ligaen og samtidig svekke 1. divisjon betraktelig.

Økonomisk vil også noen få seg en smell mens andre vil tjene på det. Derfor drømmer andre om å gå ned til åtte lag, som vil skape en jevnere toppliga og samtidig styrke 1. divisjon som utviklingsarena.

Men også her er det store økonomiske utfordringer for enkelte. Et vesentlig problem er at det ikke finnes noe økonomi i å utvikle spillere. Kun heder og ære. Og det betaler dessverre ingen regninger. Modellen for topphockeyen er absolutt et spennende tema og var viktig for avgjørelsen til forbundsstyret.

De er klokkeklare på at tolv lag i Fjordkraft-ligaen ikke går. Men vi er forbi denne diskusjonen nå. Avgjørelsen til ankeutvalget kan stå og falle på om de tolker “kampantall tilsvarende dobbel serie” og “dobbel serie” likt som forbundsstyret. Det er langt ifra sikkert. Hver for seg er det fullt mulig å tolke formuleringene ulikt.

Ankeutvalget må også ta stilling til om virkelig er sportslig rettferdig at Narvik sendes ned, uten at de har fått spille hjemme mot Grüner.



I protokollen fra deres styremøte 14. september, skriver nemlig forbundsstyret at de er åpne for å “finne andre løsninger der dette synes sportslig rettferdig”. Uavhengig av hvem som seirer til slutt, er dette en sak som dessverre kun har tapere.