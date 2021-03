Ekkel lukt i Gøteborg: – Får vondt i hodet

Göteborgs-Posten skriver at en illeluktende duft har spredt seg i bydelen Hisingen i Gøteborg.

En av innbyggerne forteller til avisen at lukten minner om duften av råtne egg og den svenske tradisjonsretten surstrømming.

– Man får vondt i hodet av lukten, og det svir i halsen, sier Susanne Hällstén, som bor i byen.

Hällstén understreker at hun egentlig liker rakfisken surstrømming, men «ikke i denne mengden».

Hun forteller også at hennes astmasyke mor påvirkes av lukten.

Urban Samuelsson fra redningstjenesten i Stor-Gøteborg sier at duften kommer av at en gammel gass som tidligere har ligget under bakken, nå har nådd overflaten gjennom en ny sjakt som har blitt gravd frem.

– Ifølge det svenske transportverket, skal det være ufarlig, sier han.

– Det stinker, men det dreier seg ikke om noen lekkasje. Derfor kommer vi heller ikke til å gjøre noe med det, fortsetter Samuelsson.