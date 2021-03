Trekker «Kaptein Supertruse»-bok etter rasisme-anklager

Boken «The Adventures of Ook and Gluk» av suksessforfatteren Dav Pilkey vil ikke lenger være tilgjengelig for salg eller utleie. Det er forlaget selv som står bak avgjørelsen, og de innrømmer at boka «forsterker passiv rasisme».

Forfatteren Pilkey kommer også med en unnskyldning, og sier at boka «inneholder skadelige etniske stereotypier» og at den er «skadelig for mine asiatiske lesere», skriver Associated Press.

Boka følger paret Ook og Glook som foretar en tidsreise fra steinalderen til år 2222. Her møter de en kampsportinstruktør som lærer dem kung fu og prinsipper fra kinesisk filosofi.

Ber om tilgivelse

Forlaget Scholastic sier de har fjernet boka fra sine nettsider, stanset alle bestillinger og har begynt arbeidet med å tilbakekalle samtlige kopier.

Forfatter Dav Pilkey beklager innholdet i boka. Foto: Willy Sanjuan/AP Photo

– Vi vil informere skoler og biblioteker som fremdeles har denne boka i omløp om vår avgjørelse og trekke den fra markedet, sier forlaget i en uttalelse.

I en YouTube-video sier Pilkey at han vil donere alle inntekter fra boka til grupper som fokuserer på å stanse vold mot asiatiske amerikanere og for å promotere mangfold innenfor barnelitteraturen.

– Jeg håper at leserne mine vil tilgi meg, og lære fra mine feil. Selv utilsiktede og passive stereotypier og rasisme er skadelig. Jeg beklager og jeg lover å forbedre meg, sier den angrende forfatteren.

Økt hatkriminalitet

Avgjørelsen kom etter at en asiatisk amerikansk småbarnsfar startet en underskriftskampanje hvor han krevde en unnskyldning fra forfatteren og forlaget.

Kampanjen kommer i kjølvannet av en kraftig økning i hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere siden utbruddet av pandemien. Masseskytingen ved en flere massasjestudioer i Georgia tidligere denne måneden satt økt fokus på problemet, og politikerne i USA jobber nå med flere lovforslag for å få bukt med den økte rasismen.

Pilkey er ikke den eneste barnebokforfatteren som har blitt kritisert den siste tiden. Barna til den legendariske forfatteren Dr. Seuss varslet tidligere denne måneden at de trekker seks bøker grunnet «skadelige og feilaktige» fremstillinger av asiatiske amerikanere.