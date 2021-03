Video og vitner preget første dag i retten: – Gjorde det han var opplært til å gjøre

Aktoratet nølte ikke med å vise frem sitt sterkeste bevis i rettssaken mot Derek Chauvin. De innledet første rettsdag med å spille av den 9 minutter og 29 sekunder lange videoen som viser eks-politimannen knele på nakken til Floyd.

Aktoratet innledet rettssaken med å vise den dramatiske pågripelsen i sin helhet. Foto: Darnella Frazier via AP

– Han satt kneet på nakken og ryggen hans, skviste og knuste ham, helt til luften, nei, livet ble presset ut av ham, innledet aktor Jerry Blackwell ifølge Associated Press.

Chauvins forsvarer Eric Nelson tok til motmæle, og påpekte at politimannen gjorde akkurat det som var forventet av ham.

– Derek Chauvin gjorde nøyaktig hva han var opplært til å gjøre gjennom sin 19 år lange karriere, hevdet forsvareren.

Varsler nye videobevis

Forsvareren hevdet av Floyd hadde motsatt seg politiets forsøk på å sette ham inn i en politibil. Han nektet også for at Chauvin var skyld i Floyds død, og pekte på at den avdøde 46-åringen hadde spor av både fentanyl og metamfetamin i blodet. Kombinert med Floyds hjertesykdom, høye blodtrykk og adrenalin var narkoikamisbruket nok til å ta livet av ham, ifølge forsvareren.

– Det finnes ingen politiske motiver i denne rettssalen. Men bevisene er mye mer enn 9 minutter og 29 sekunder, slo forsvareren fast.

Forsvarer Eric Nelson avviser at Chauvin var skyld i Floyds død. Foto: Court TV via AP

Han varslet at også forsvarerne vil presentere videobevis under rettssaken, og sa at dette vil male et mer helhetlig bilde av hva som skjedde under pågripelsen.

– Som en fisk på land

I tillegg til videobevis, ble jurymeldemmene også introdusert for sakens første vitner. Donald Williams, en kampsportekspert som fikk med seg pågripelsen og dødsfallet, sa fra vitnestolen at Chauvin gjentatte ganger la økt press på Floyds nakke. Williams hevdet at han hadde advart Chauvin om at dette ville kvele Floyd.

Vitnet fortalte i møysommelig detalj hvordan stemmen til Floyd gradvis ble mer grøtete samtidig som pusten ble tyngre. Williams skal ha sett Floyds øyne rulle tilbake, og sammenliknet synet med en fisk på land.

Donald Williams er kampsportekspert og reagerte kraftig på det han så under pågripelsen. Foto: Court TV via AP

– Han gikk sakte bort, som en fisk på land, fortalte Williams.

– Noe var galt

Også Jena Scurry, operatør for nødtelefonen, tok til vitnestolen mandag. Hun fikk med seg pågripelsen via et overvåkningskamera, og ble så forferdet at hun kontaktet en leder i politiet.

– Du kan kalle meg en tyster om du vil, sa Scurry i telefonsamtalen til politilederen.

Nødtelefon-operatør Jena Scurry varslet sine overordnede da hun så pågripelsen. Foto: Court TV via AP

Hun sa hun vanligvis ikke ville kontaktet ledelsen på grunn av maktmisbruk, ettersom dette falt utenfor hennes arbeidsoppgaver. Pågripelsen av Floyd fikk henne til å gjøre et unntak.

– Instinktene mine fortalte meg at noe var galt, vitnet Scurry.

Hundrevis demonstrerte

Før rettssaken begynte, avfeide Floyd-familiens advokat Ben Scrump tanken om at saken ville være vanskelig for de 14 jurymedlemmene.

– Vi vet at om George Floyd var en hvit amerikansk borger, og han led en slik smertefull, pinende død med en politibetjents kne på nakken, ville ingen sagt at dette var en vanskelig sak, tordnet advokaten.

Hundrevis av demonstranter samlet seg utenfor rettslokalet. Foto: Kerem Yucel/AFP

Innen rettssakens første dag var omme, hadde et hundretalls demonstranter samlet seg uten for rettslokalene i Minneapolis. De uttrykte støtte for Floyd-familien og andre som har mistet livet i møte med politiet.

Det er et omfattende sikkerhetsoppbud i forbindelse med rettssaken, og tinghuset beskyttes av betongblokker, gjerder og piggtråd. Nasjonalgarden er allerede satt inn, i et forsøk på å unngå de dramatiske scenene som preget Minneapolis i etterkant av dødsfallet.