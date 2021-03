Ghislaine Maxwell tiltalt for menneskehandel

Ghislaine Maxwell er tiltalt for menneskehandel av en 14 år gammel jente, skriver New York Times.

Ghislaine Maxwell, som lenge var samarbeidspartner til overgrepsdømte og avdøde Jeffrey Epstein, ble mandag offisielt tiltalt for menneskehandel av en mindreårig, melder New York Times.

Påtalemyndigheten hevder Maxwell rekrutterte, groomet og betalte en 14 år gammel jente til å ha samleie med Epstein.

Tiltalen sier at jenta ga Epstein massasje naken flere ganger mellom 2001 og 2004 i Epsteins eiendom i Palm Beach i Florida.

Maxwell har tidligere blitt tiltalt for å hjelpe Epstein med å rekruttere, groome og seksuelt misbruke jenter, men det er først nå hun tiltales for menneskehandel.

Den nye tiltalen kommer nesten ni måneder etter at Maxwell ble arrestert i New Hampshire, siktet for å ha lurt mindreårige jenter inn i Epsteins krets, og hjulpet ham med å misbruke dem. Den sier også at Epstein og Maxwell oppfordret jenter til å rekruttere jevnaldrende for å gi Epstein seksuelle massasjer.

59-åringen har sittet arrestert siden arrestasjonen i juli, og venter på rettssak. Hun har sagt seg ikke skyldig til den tidligere tiltalen.

Epstein tok selvmord i cellen sin i et fengsel på Manhattan i august 2019, en måned etter at han ble arrestert, siktet for å ha seksuelt utnyttet og misbrukt dusinvis jenter og kvinner på eiendommene sine i Manhattan, Palm Beach og andre steder.