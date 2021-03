Montenegro-sjefen tror Solbakken har hodebry før Haaland-duell

Fra kl. 20.00: Se Montenegro-Norge på TV 2 eller Sumo.

Erling Braut Haaland gikk målløs av banen i sine to siste landskamper mot Gibraltar og Tyrkia, men landslagssjef Ståle Solbakken lar seg ikke bekymre av den grunn.

– Han er alltid motivert. Han kommer til å spille i 12-15 år til, så det vil være perioder hvor du ikke scorer på alt, sier Solbakken.

Montenegros landslagssjef Miodrag Radulovic virker ikke å være særlig bekymret for at det løsner for Haaland mot nettopp dem tirsdag kveld.

KNALLTØFF STOPPER: Stefan Savic skal prøve å stoppe Erling Braut Haaland. Foto: Ints Kalnins

– Jeg ønsker ikke å vie Haaland for mye oppmerksomhet. Jeg tror min kollega Solbakken har mer hodebry for øyeblikket når han skal stoppe Stevan Jovetic, Uros Djurdjevic og Adam Marusic, og få Haaland til å hamle opp med Stefan Savic, sier Radulovic, gjengitt av Vijesti.

Atlético Madrid-stopper Savic mener det er flere enn Erling Braut Haaland som utgjør en trussel på Norges lag.

– Haaland er et av verdens største talenter og han er brennhet for tiden, men han utgjør ikke hele det norske laget. Norge har mange kvalitetsspillere, sier Savic, som mener Norges 0-3-tap for Tyrkia ikke reflekterte kampbildet.

Planen for å stoppe Haaland

Landslagssjef Radulovic understreker at Haaland er svært talentfull, men påpeker at Norge har flere spillere i store klubber.

– Våre sjanser øker hvis vi klarer å hindre at ballen spilles frem til angriperne deres. Det vil være en viktig oppgave. Jeg ser at bookmakerne mener Norge er favoritter, men vi tenker annerledes, sier Radulovic, som mener det er helt åpent før tirsdagens kamp.

Ståle Solbakken mener Montenegro har svakheter som kan utnyttes.

– De har et bra spisspar med Jovetic, som har en litt fri rolle, og en bakromsspiss med ganske bra fart. De har også en bra venstrekant i Sead Hakaabanovic, og den ene forsvarssiden er sterk med spillere fra Lazio (Marusic) og Atlético (Savic). Så er det punkter de er mer sårbare. Hvis vi greier å stikke ballen inn bak der, er det muligheter, sier Solbakken til TV 2.

– Et ekstraordinært talent

Stevan Jovetic hyllet Haaland da han ble spurt om den norske angriperen.

KAPTEIN MONTENEGRO: Monaco-spiller Stevan Jovetic, som har en fortid i klubber som Manchester City og Fiorentina. Foto: Ints Kalnins

– Haaland er et ekstraordinært talent med imponerende tall i både Champions League og Bundesliga. Han har scoret over 30 mål denne sesongen, og det sier mye om ham. Likevel består ikke det norske laget kun av Haaland. De har andre gode spillere også, sier Montenegros angrepsstjerne og landslagskaptein, gjengitt av Pobjeda.

Solbakken, Haaland og resten av Norge står med tre poeng etter to kamper i VM-kvalifiseringen etter lørdagens 0-3-tap for Tyrkia.

Montenegro har vunnet begge sine kamper mot henholdsvis Latvia og Gibraltar.

Haaland kom til landslagssamlingen i eventyrlig form. Denne sesongen har 20-åringen fra Bryne scoret 33 mål på 31 kamper for Dortmund.

Fra kl. 20.00: Se Montenegro-Norge på TV 2 eller Sumo.