Positiv sommerspådom: – Åpne uterestauranter, fint vær og klemming

Fint vær, åpne uterestauranter, bading, turer, og møter med familie på hytta eller i hagen. Det hele høres kanskje ut som en fjern drøm akkurat nå, men det er det faktisk ikke.

Det er derimot FHI-overlege Preben Aavitslands spådom for sommeren 2021.

– Vi kan få en nokså normal sommer, sier overlegen.

Aavitsland kommer også med enda en gladnyhet, til de som har savnet nærkontakt det siste drøye året.

– Til sommeren skal vi klemme.

– Fantastisk å høre

Aavitslands spådommer gleder Joppe Gjelseth, administrerende direktør i Mat og Drikke-gruppen, som driver flere utesteder i Oslo.

GODE NYHETER: Brødrene Gjelseth synes Aavitslands spådom er veldig gode nyheter.

– Det er fantastisk å høre av en som kan dette mye bedre enn alle oss andre. Vi har også stor tro på det, at når vi først åpner opp så skjer det fort, og da vil vi få en fantastisk sommer, sier Gjelseth, og fortsetter:

– Nå har det vært et år med opp- og nedturer, så nå tror jeg det er mange som trenger å komme seg ut og møte venner og kollegaer, og ikke bare sitte på hjemmekontor og vente på sommeren, sier Gjelseth.

For at sommeren skal bli så bra som Aavitsland håper, er vi avhengige av knallhard innsats.

– Vi har utfordringer på det sentrale Østlandet, med Oslo og noen nabokommuner. Der trengs det vedvarende knallhard innsats for å redusere epidemien, slår overlegen fast.

– Det er definitivt lys i enden av tunnelen

Til tross for at sommeren kan bli tilnærmet normal, spår FHI at pandemien vil prege landet til september. Derfor vil det nok fremdeles være en god del tiltak flere steder i landet.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, ser lys i enden av tunnelen Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), sier mange nordmenn må belage seg på en sommer i hjemlandet.

– Jeg tror nok at vi også denne sommeren må belage oss på at det blir en sommer der veldig mange nordmenn må tilbringe tiden sin i Norge. Jeg tror vi kommer til å fortsette å leve med smittevernregler, og så håper jeg at vi har lempet på en del av de strengeste vi lever med nå om dagen. Særlig i Oslo, særlig på Østlandsområdet, sier Steen.

– Ser vi slutten på dette nå?

— Det er definitivt lys i enden av tunnelen. Dette kommer vi til å fikse som samfunn, sier Steen.

– Det er lenge til september

Til tross for optimismen for sommeren, tror altså ikke FHI på en full gjenåpning av Norge før september. Steen tror mange begynner å bli slitne, og tenker at det er veldig lenge til september.

– Folk begynner å bli drittlei av hele situasjonen. Mange mennesker har oppholdt seg hjemme i små leiligheter med store familier i lang tid. Mange har vært ensomme, mange har vært isolerte. Jeg synes det virker lenge å vente til september med å gjenåpne samfunnet, sier Steen, og fortsetter:



– Men så skal vi gjøre vårt for å delvis, gradvis åpne deler av samfunnet i noe tid før det. Her får jeg håpe at det kommer vaksiner slik det har blitt spådd, hvor FHI sier at den voksne befolkningen skal ha vaksinert seg i hvert fall en gang før sommeren, sier Steen.

Regjeringen planlegger gjenåpning

Like over påske skal regjeringen legge frem en plan for gjenåpning, og statsminister Erna Solberg (H) sier prognosene er lovende for sommeren.

– Hvis det ikke blir større utfordringer med vaksineproduksjon, tilsier våre prognoser at vi vil nå målet om at alle i den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine rett før eller i begynnelsen av sommeren, sier Erna Solberg til TV 2.

– Jeg håper vi skal klare å åpne mange deler av samfunnet før september, men vi må ha kontroll på smitten, sier hun.

– Har vi hatt siste runde med strenge nasjonale råd og regler?

– Hvis resultatene vi ser fra disse sterke virkemidlene nasjonalt gir en god nedgang i smitten, vil det være mulig å håndtere dette med lokale tiltak fremover, sier Solberg.