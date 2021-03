Ødegaard: – Det var kanskje litt bedre enn følelsen vi hadde

Det norske landslaget er under press før tirsdagens TV 2-sendte møte med Montenegro etter det skuffende 0-3-nederlaget for Tyrkia på lørdag.

– Vi er en motivert og revansjesugen gjeng. Vi har fått noen i fleisen før og er vant til å komme hardt tilbake, og vi skal gjøre det igjen, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2.

Etter å ha analysert tapet, har han fått et litt nytt inntrykk av kampen.

– Vi har sett på klipp av kampen, hva som var bra og hva som må bli bedre. Det var kanskje litt bedre enn følelsen vi hadde etter 0-3. Det var mye positivt å ta med også. Vi må bygge videre på det. Det er noen feil som må lukes bort på dette nivået, sier Ødegaard.

– Barnehagelærdom

Landslagssjef Ståle Solbakken er enig i at alt ikke var bekmørkt.

– Vi gjorde mye bra med ballen og skapte fire-fem store sjanser mot etablert, mener Solbakken, som var skuffet over forsvarsspillet.

– På det første målet var det veldig stygge strukturfeil og to-tre følgefeil, og det var veldig skuffende. På det andre målet ser alle at det er barnehagelærdom ikke å ta ut en ball som er så høyt og så lenge i luften hvis du er forsvarsspiller på dette nivået, sier landslagssjefen.

Den tidligere FC København-treneren mener Norge fikk dårlig betalt på sjansene, og han trekker frem stolpetreffet til Alexander Sørloth på 0-1 og muligheten der Mohamed Elyounoussi skjøt like utenfor på 0-2.

– Hver gang vi hadde en periode, fikk vi en i trynet. Det var ting vi ikke skulle bli tatt på. Jeg trodde ikke det skulle skje. Vi må sørge for at det ikke skjer igjen og jobbe videre, sier Solbakken.

– Vi må bli tøffere i nøtta

Solbakken mener Norge er ett eller tre poeng bak skjema etter tapet.

– Vi må tåle at vi er under press, vi må tåle at vi er i den situasjonen. Dette er situasjoner vi skal være i hver eneste gang, ikke bare én, to eller tre ganger. Vi må bli tøffere i nøtta. Det hjelper ikke hva du sier før eller etter kampen. Det er under slaget vi må være der, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Landslagssjefen er trygg på at hans mannskap kommer til å ta steg på den mentale biten.

– Du har alt det fotballfaglige med måten vi vil forsvare og angripe på, men det handler om å være mentalt tøffe i nøtta, stå sammen utpå der og kreve mer av hverandre. Det er en ting vi må jobbe med, og det skal vi bli bedre på. sier Solbakken.