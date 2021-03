Kommune åpner for raskere vaksinering – slik svarer resten av landet

På Oslo kommunes hjemmesider kan du nå melde deg opp til vaksinering. Om noen avlyser eller ikke møter opp til sin vaksinasjon, kan du bli oppringt og få vaksine selv om du ikke er neste på listen.

– Målet er å ha en oversikt over hvem som kan stå på listene vi ringer når vi trenger å få satt vaksiner kjapt. Det vil fungere som et hjelpemiddel for de som vaksinerer, sier assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldberg Lindboe til TV 2.

Men selv om registreringen ble lansert mandag, er det ikke helt nytt at man kan få vaksiner dersom noen ikke møter opp.

– Vi har hele tiden hatt lister man kan gå kjapt gjennom om det skulle bli frafall. Å fylle inn skjema for folk som kan møte på kort tid gjør jobben lettere, sier Skjoldborg Lindboe.

30 MINUTTER: På kommunens hjemmesider kan du registrere deg for å komme på listen over personer som kan møte på kort tid.

Kan ikke snike

Lindboe understreker at man ikke kan «snike» i køen ved å registrere seg.

– Vi ringer da til neste på prioriteringslisten. Det gjelder også de som har registrert at de kan komme på kort varsel.

Pressekontakt Sebastian Bergedahl Vernang i bydel Bjerke er positiv til den nye ordningen.

– Det er gledelig at vi får flere løsninger som gjør jobben lettere.

– Ikke en utfordring

Vaksinesjef i Trondheim kommune Helge Garåsen sier til TV 2 at et slikt system først blir aktuelt når kommunen får flere vaksinedoser.

– Foreløpig har det ikke vært noen særlig utfordring å få tak i de som skal vaksineres. I forrige uke var det to doser som sto igjen på slutten av dagen. Disse brukes hovedsakelig på helsepersonell, sier Garåsen.

I Trondheim er det nå 74- og 73-åringene som vaksineres, i tillegg til dem med underliggende sykdommer. Kommunen jobber seg nedover med ett og ett årstrinn.

– Den første uken etter påske får vi 5796 doser. Det er det meste vi har fått så langt, men vi skulle gjerne hatt det dobbelte, sier vaksinesjefen.

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune sier at et slikt system er mest aktuelt for kommuner med mange doser. De holder seg derfor til systemet som allerede eksisterer.

– Det er viktig at ringelisten ikke lager for stor forskyving i alder, og vi forsøker å holde oss til den gruppen vi til enhver tid vaksinerer. Det Oslo gjør, er mer typisk for de som får mange doser. Vi holder oss til den oversikten som er per nå, sier smittevernoverlegen.

– Forholder oss til FHI

I Bergen kan den generelle befolkningen foreløpig ikke melde seg på noen liste for å bli vaksinert.

Ifølge leder for vaksinasjonsprosjektet i Bergen kommune, Elisabeth Mahler Engelsen, er det heller ikke aktuelt å følge Oslos eksempel med det første.

– Det er ikke noe vi anser som aktuelt nå. Vi lager en liste med mennesker som kontaktes, dersom noen ikke skulle dukke opp til sin vaksinasjonstime, opplyser Engelsen.

Denne listen består av bergensere i aldersgruppen som for tiden vaksineres og helsepersonell.

– Det viktigste for oss er å til enhver tid forholde oss til FHIs prioriteringsrekkefølge, sier Engelsen.

– Ikke kommet dit enda

Heller ikke i Tromsø har behovet for et system for bruken av overskuddsdoser dukket opp.

– Vi er ikke kommet dit enda i Tromsø. Det er såpass små volum det har vært snakk om så langt, så det har ikke vært behov for å gjøre store krumspring for å få brukt de siste dosene, sier kommuneoverlege Trond Brattland til TV 2.

De har i hovedsak brukt ekstra doser på personalet som setter vaksinene.

– Hvis du sitter på en lørdag med ti glass til overs, og vi må vaksinere i full fart blir det en annen problematikk. Men med bruken av vaksinasjonssystemet hvor vi har fylt opp avtalene god tid i forveien, så har ikke det blitt en problemstilling foreløpig, sier kommuneoverlegen.