Frykter USA er på vei mot en fjerde bølge: – En kommende katastrofe

På tross av økende vaksinedekning frykter direktøren i det amerikanske Smittevernbyrået CDC at USA vil rammes av enda en massiv Covid-bølge.

Rochelle Walensky har kun vært i direktørjobben i to måneder, men føler seg allerede nødt til å hamre hånda på alarm-knappen.

– Da jeg begynte i denne jobben ga jeg dere et løfte: jeg skal fortelle sannheten, selv når det dreier seg om noe dere ikke ønsker å høre. Nå er en slik tid, og jeg må håpe og stole på at dere hører på meg, sa Walensky på en pressekonferanse mandag, ifølge NBC News.

– Her ivl jeg ta en pause, og reflektere over følelsen jeg har av en kommende katastrofe. Vi har så mye å se frem til, og så mye potensiale og lovende signaler i hvor vi er, men akkurat nå er jeg redd, sa hun.

Hardest rammet

Selv om USA nå har vaksinert en imponerende stor andel av den voksne befolkningen, og selv om Biden-administrasjonen lover å sette 200 millioner vaksinedoser innen 31. april, så er det ikke bare gode nyheter fra statene.

Nå er smittetrenden økende, og den siste uken har landet i snitt registrert 63,239 nye smittede per døgn. Det er en 16 prosent økning, ifølge CNBC News.

Innleggelser på sykehus øker også, samtidig som man ser at amerikanske studenter reiser til Florida og arrangerer store fester i forbindelse med Spring Break. I delstaten Texas har guvernøren kuttet alle offentlige smitteverntiltak, og bedt innbyggerne styre tiltakene selv.

Walensky er nå redd for at landet som har blitt hardest rammet i verden av koronaviruset må over enda en svært bratt bakketopp før de kan vinke farvel til viruset.

– Jeg snakker til dere i dag ikke som direktør i DCD, men som en ektefelle, som en mor, som en datter, for å spørre dere om å holde ut bare litt til, sa direktøren.

Anklaget for hamstring

USA har blitt anklaget for å hamstre vaksiner fordi vaksinasjontempoet har vært så høyt.

Tirsdag vil New York begynne vaksineringen av alle over 30 år, og i løpet av kort tid vil alle voksne få tilbud om vaksine.