Mange ber om legeattest for å få trene inne: – Spiser opp kapasitet

Anne-Margrethe Firing må trene for å holde sykdommen i sjakk og har legeattest på at hun må trene med personlig trener på et ellers stengt treningssenter. Pågangen om få en slik attest, er stor, sier leger.

I to år har Anne-Margrethe Firing hatt hjelp fra personlig trener for å kunne klare helt vanlige ting i hverdagen, som å stå opp av senga og gå opp en trapp uten å få store smerter.

Firing har en kronisk sykdom som gjør at hun må holde musklene ved like. Trening er hennes medisin.

– Jeg merket det veldig på kroppen da jeg ikke kunne trene på treningssenter og få hjelp til å tilpasse øvelsene i fjor vår. Da ble jeg veldig mye dårligere, sier Firing.

En rekke steder i landet er treningssentrene stengt, men det finnes unntak for dem som har behov for rehabilitering eller opptrening.

For å få tillatelse til å trene, må du ha legeerklæring. Firing er blant dem som har en slik attest.

Både fastleger og leger på nettjenester melder nå om økt pågang fra personer som ønsker en attest for å kunne trene på treningssentre.

HJELP TIL TRENING: Anne-Margrethe Firing trener med sin personlige trener Oskar Persson på SATS Colosseum. Foto: Rune Blekken / TV 2

Syk nok?

Selskapet Kry, som tilbyr legetjenester på nett, opplyser til TV 2 at de får flere henvendelser daglig i perioder fra personer som ønsker legeerklæring for å trene på treningssenter.

Også fastlegene i Oslo får en rekke henvendelser. Der har treningssentrene vært stengt siden november og åpen for medisinsk behov siden februar.

– Fastlegene opplever en stor pågang fra pasienter som forespør om en legeerklæringer for å få trene. De opplever at det er veldig vanskelig å vurdere hvem som er syke nok til å trene og hvem som ikke er det, sier tillitsvalgt Nina Wiggen for fastlegene i Oslo til TV 2.

Tilbakemeldingen hun får fra fastlegene, er at de er strenge med å skrive slike attester.

I tillegg til å vurdere om pasienten har et behov for å trene, må de også ha økt smitterisiko med i beregningen, sier Wiggen.

Hun sier imidlertid at når de først skriver en legeattest, er det med god grunn.

– Veldig mange bruker muligheten for å en legeerklæring til å komme på trening som kanskje strengt tatt ikke er en nødvendighet akkurat nå som pandemien herjer på sitt verste, sier Wiggen.

– En myte

Wiggen sier at hun har fått «en del» tilbakemeldinger på at pasientene går til andre helseaktører for få legeerklæring.

SJEF: Medisinsk sjef Thorleif Jansen i Kry. Foto: Kry

Nettlegetjenesten Kry tror mange av henvendelsene de får, har bakgrunn i en myte.

– Vi er redd mange av henvendelsene vi får skyldes en myte som er skapt om at man kan enklere betale seg til behandlinger eller erklæringer hos nettleger som er gjort på svakt medisinsk grunnlag. Det stemmer ikke, sier medisinsk sjef Thorleif Jansen i selskapet Kry.

Han understreker at legene som jobber hos dem, gjør sine vurderinger på lik faglig grunnlag som for eksempel en fastlege.

– De fleste som henvender seg til oss som ønsker attest for å trene, får avslag fordi vi kan ikke dokumentere at de har et medisinsk begrunnet behov for å få en attest, sier Jansen.

– Sprengt kapasitet

Han sier at mange henvendelser fra personer som ikke har behov for en attest, går ut over ressursene.

– Det spiser opp kapasitet som er nødvendig for andre pasienter og for pasienter som har et reelt behov for en attest, sier Jansen.

Også fastlegene i Oslo opplever det samme.

– Det å skrive slike attester er en tidstyv for fastlegene. Kapasiteten til fastlegene var allerede sprengt fra før, og nå er den desto mer sprengt, sier tillitsvalgt Nina Wiggen.

Hun sier at all attesteringsarbeidet fastlegene må gjøre, blir en stor belastning totalt sett. Og midt oppe i en pandemi, har fastlegene nok med å følge opp pasienter som er koronasmittede og de som er kronisk syke, sier Wiggen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at unntaket for å trene på treningssenter er for at dem som har behov, ikke skal straffes nødvendig hardt.

Han er tydelig på hvem som kan benytte seg av tilbudet.

– Dette er unntak som gjelder for dem som har medisinsk behov. Dette er ikke et unntak man kan påberope seg fordi man ønsker å trene på et treningssenter, sier Nakstad til TV 2.

STYRKE: Anne-Margrethe Firing trener blant annet styrketrening når hun er på SATS Colosseum. Foto: Rune Blekken / TV 2

Økt livskvalitet

Helsa til Anne-Margrethe Firing ble satt tilbake da hun ikke kunne få hjelp med treningen i fjor vår. Den kom seg igjen da samfunnet åpnet mer og treningen kunne starte opp.

Hun er takknemlig for at hun har tillatelse til å trene på et ellers stengt treningssenter i Oslo.

– Jeg er veldig glad for at denne muligheten finnes. Det handler om livskvaliteten i hverdagen, virkelig. Jeg håper at denne muligheten fortsetter, sier Firing.