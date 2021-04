Hjelper det egentlig å knuse noe når du er forbanna?

I et svakt øyeblikk har du kanskje tenkt at det ville hjulpet om du bare kunne knuse noe. Men har det egentlig noe for seg?

Mange kjenner nok på en del frustrasjon og sinne om dagen. Både høye smittetall, strenge smittevernregler og dårlige vaksinenyheter kan være potensielle kilder til misnøye.

Derfor tok TV 2 turen til Smashroom, et raserirom i Oslo, for å knuse ting.

Konstruktivt?

Neppe.

Gøy?

Absolutt.

TERAPI?: Professor i psykologi, Ole André Solbakken mener spørsmålet er interessant. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Smashroom er et såkalt raserirom, i utlandet kjent som «rage room».

Se video av knusingen øverst i saken!

Fortsatt pandemi

Viruset er her fortsatt, selv om vi trolig er i gang med sisteetappen.

– Likevel er det ytre faktorer som jeg ikke får gjort noe med. Har du noen tips?

– Jada, absolutt. Noe vi alle har godt av, er å lære oss å tåle den frustrasjonen og det sinnet som kommer, uten å måtte agere på det. Man bør prøve og øve opp evnen til å forvalte det innvendig, og bruke den kraften til noe konstruktivt, sier Ole André Solbakken.

PROFESSOR: Ole André Solbakken henviser til en rekke studier som konkluderer med at å knuse ting ikke fungerer som terapi. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han er professor i psykologi ved Universitet i Oslo, og psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Solbakken liker idéen, og mener problemstillingen er svært interessant.

– Men altså, å tenke på dette som behandling eller terapi, det er helt fåfengt. Der er studiene helt entydige, sier han.

GOLF: Her er det kun kreativiteten som setter begrensninger. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Befriende å gjøre noe «ulovlig»

Solbakken forteller at det for mange kan oppleves befriende å få lov til å gjøre ting man er lært opp til å ikke gjøre. Han sammenligner Smashroom med det å kjøre berg- og dalbane, eller å spille skytespill.

– Som en slags form for lek eller uskyldig moro, så tror jeg det å være i et «rage room» kan være veldig gøy. Det kan sikkert føles litt som en lettelse der og da, sier professoren.

Likevel er han helt sikker på at det finnes bedre former for terapi.

RYDDEJOBB: Slik så det ut etter at TV 2 hadde vært på besøk. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Smashroom ligger på Alnabru utenfor Oslo sentrum, og startet opp i august 2020. Siden november, like lenge som Oslo har vært sosialt nedstengt, har også Smashroom måttet holde dørene låst.

– Her kan man vanligvis komme og knuse ting i et kontrollert miljø. Alt fra glass og elektronikk opptil en bil, som er den råeste pakka vi har, sier Martins Lacis, som driver Smashroom.

Bilpakken «Carmageddon» koster 15.000 kroner.

At de driver noen helsestasjon, vil han på ingen måte påstå.

INGEN HELSESTASJON: Martins Lacis viser oss rundt i lokalene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Men vi føler det å gå inn i Smashroom åpner døren for en rekke følelser i et kontrollert miljø. Vi fokuserer på at det skal være gøy, i tillegg til at det er en formidabel treningsøkt, sier Lacis.

– Ikke farlig

Forskning viser at det å ventilere sinne og aggresjon har en tendens til å øke aggresjons- og sinnenivået, og ikke begrense det.

– Som noe som skal hjelpe deg med ditt eget sinne, så er ikke dette særlig klokt, sier Solbakken.

TERAPI?: Professor Ole André Solbakken mener problemstillingen er interresant. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Burde jeg ikke gjort det?

– Neida, det er ikke noe farlig. Så lenge du er skrudd sammen på en ålreit måte og ikke har noen store problemer med aggresjon så er dette helt ufarlig, men det vil ikke hjelpe deg noe, sier Solbakken.

Han fortsetter:

– Det er en sånn gammel idé fra grekerne egentlig; at det å være sint er litt som å være sulten eller tørst, og at når du først spiser så blir du mett. Sånn er det ikke å være sint, sier professoren.

Kanskje effekt for ytterst få

Selv om det å knuse noe kan være deilig i øyeblikket, og kanskje tanken på det kan være enda deiligere, så fører det lite godt med seg.

– Det er jo så utrolig destruktivt!

– Så de rundt deg får det ikke noe bedre av at du knuser noe?

– Hvis du er en aggressiv type, så tror jeg tvert imot at de rundt deg får det verre. Er du en helt alminnelig Ola og Kari Nordmann, så spiller det ingen rolle fra eller til. Er du voldsomt aggresjonshemmet, så kan det være at det ligger en bitteliten gevinst der, sier Solbakken.

Dersom du kjenner på mye frustrasjon og sinne, så sier forskningen at det viktigste steget skjer når du først erkjenner problemet.

Herfra er profesjonell terapi designet for å hjelpe deg.

– Men hvis du vil gjøre det selv, så er i hvert fall det å begynne å tenke på «hvorfor i alle dager reagerer jeg sånn nå? Hva i all verden er det med meg og min historie som gjør at jeg reagerer på denne måten», sier Solbakken.

SMASHROOM: Lacis forteller de har brukt mye tid på å lage et gjennomført inntrykk. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Ikke drep kjærligheten!

Heldigvis tyr de færreste av oss til vold og fysisk aggresjon, selv om avstandsregler og hjemmekontor har vært en påkjenning for mange.

Når det kommer til de litt mer hverdagslige og normale utfordringene under pandemien, råder Solbakken folk til å prøve å kose seg litt ekstra der man kan.

Så har han et siste godt råd:

– Det å lære seg måter å ikke drepe kjærligheten til andre rundt seg, det tror jeg er helt essensielt, sier han.