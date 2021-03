George Floyd-rettssaken i gang: – Det handler om retten til å puste

Ti måneder etter at George Floyd ble kvalt til døde, startet rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha drept ham.

Det var 25. mai i fjor Minneapolis-politiet arresterte 46 år gamle George Floyd, etter å ha blitt tilkalt av en butikkansatt som hevdet at Floyd hadde benyttet seg av en falsk 20-dollarseddel for å kjøpe sigaretter.

Arrestasjonen endte i at Floyd døde, etter at politibetjent Derek Chauvin hadde holdt han i bakken med kneet mot nakken i over åtte minutter. I etterkant har Chauvin fått sparken.

Mandag startet rettsaken der den tidligere politibetjenten sitter på tiltalebenken.

I rettssalen i Hennepin County i Minnesota skal retten avgjøre om Chauvin var klar over at Floyd kunne dø av det han ble utsatt for.

Han er tiltalt for en grad av forsettlig drap, second-degree murder og to typer uaktsomt drap i Floyd-saken. Chauvin har hevdet seg uskyldig. Det er satt av fire uker til rettssaken.

Familien knelte utenfor rettslokalet

Slektninger av George Floyd og familiens advokater knelte i protest før rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha drept Floyd.

I åtte minutter og 46 sekunder knelte de i stillhet, like lang tid som opptaket der drapstiltalte Derek Chauvin satte kneet i nakken på George Floyd varer.

Markeringen skjedde like før rettssaken i Minneapolis startet.

– I dag innledes en viktig rettssak som vil avgjøre hvor langt USA er kommet i sitt streben etter likhet og rettferdighet for alle, sa Floyd-familiens advokat, Ben Crump, før rettssaken.

– Hele verden følger med, fastslo han.

– Han svek sitt oppdrag

Rettssaken åpnet med aktors åpningsinnlegg. Der sa han at Chauvin svek sitt oppdrag som politi.

Rettssaken mot Chauvin startet mandag med at dommeren ga sine instrukser til juryen på 14 som skal dømme eller frikjenne Chauvin.

Aktor Jerry Blackwell ba juryen merke seg tallet 9 minutter og 29 sekunder, tiden Chauvin holdt kneet sitt på halsen til Floyd. Han sa at Chauvin ikke sluttet selv, og at Floyd 27 ganger sa at han ikke fikk puste.

Deretter viste han videoen av hendelsen som ble tatt opp av et vitne, og som utløste raseri i USA over politiets behandling av svarte.

– Hva handlet alt dette om i utgangspunktet? Det handlet om en falsk 20-dollarsseddel i en matbutikk, sa Blackwell.

– De kunne gitt han en bot. Selv om det hadde vist seg at han gjorde det med vilje er det en mindre forseelese

Ba juryen se bort fra politikk

Floyds dødsfall førte til protester og demonstrasjoner over hele verden, og en oppblussing i Black Lives Matter-bevegelsen.

Chauvins forsvarer, Eric Nelson, ba i sin åpningstale juryen se bort fra politikk rundt drapet.

– Det dreier seg ikke om å fremme noen politisk eller sosial sak i denne rettssalen, sa forsvarer Eric Nelson og avviste anklagen om at Chauvin drepte Floyd.

Videre la han vekt på at Floyd var påvirket av narkotika da han skal ha forsøkt å bruke en falsk seddel.

– Det handler om retten til å puste

Rettssaken følges med stor interesse i USA, og pressesekretær ved Det hvite hus, Jen Psaki fortalte til pressekorpset utenfor Det hvite hus at president Joe Biden følger den tett.

– Han vil helt sikkert følge nøye med, slik amerikanere over hele landet gjør. Han vil helt sikkert få oppdateringer, sa hun.

The right to breathe is on trial. — Derrick Johnson (@DerrickNAACP) March 29, 2021

Psaki vet ikke om Biden vil snakke med Floyds familie underveis i rettssaken, men påpekte at presidenten snakket med familien i fjor, og var «imponert over motet deres».

Flere har også tatt til Twitter underveis i den første dagen i retten.

– Derek Chauvin stilles for retten. USA stilles for retten. Rettssystemet vårt stilles for retten, skriver kongressmedlem Cori Bush.

– Det handler om retten til å puste, skriver lederen for National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Derrick Johnson.