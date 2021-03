Barack Obama i sorg

«Familien min og jeg er i sorg over tapet av vår elskede bestemor, Sarah Ogwel Onyango Obama, som for mange var kjent som «Mama Sarah», men som av oss ble kalt for «Dani» eller «Granny»», skriver den tidligere amerikanske presidenten på Instagram.

Ifølge TMZ var det datteren hennes som mandag delte nyheten om at moren hadde dødd på et sykehus i byen Kisumu i Kenya. En talsmann for familien forteller at hun har vært syk i en ukes tid, men at det ikke skal dreie seg om covid-19.

«Mama Sarah» var den andre kona til Baracks bestefar. Hun var lidenskapelig opptatt av å samle inn penger til utdanning for jenter og foreldreløse barn i Kenya.

Kjendis i Kenya

«Mama Sarah» deltok på seremonien da Barak Obama ble innviet som president i 2009.

I tiden hans i Det hvite hus, ble «Mama Sarah» nærmest kjendis i Afrika. Barack Obama refererte til henne som «Granny» i flere taler under sin presidentperiode.

Kenyas president, Uhuru Kenyatta, sier følgende om hennes bortgang:



«Dødsfallet til Mama Sarah er et stort slag for nasjonen vår. Vi har mistet en sterk, god kvinne. En matriark som holdt sammen Obama-familien og var et ikon for familieverdier».